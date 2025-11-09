Santa Pola gestionará las incidencias en la vía pública a través de una app

Desde que falten contenedores en tu calle, que el camión de la basura no haya pasado cuando debía o que la avenida por la que paseas a diario esta llena de baches. Seguramente todos los ayuntamientos recibirán a diario multitud de quejas vecinales relacionadas con el alumbrado, desperfectos o mobiliario para que se mejoren algunos servicios en la vía pública. En Santa Pola, para tratar de canalizar lo mejor posible las peticiones y sugerencias, la Administración local ha decidido apostar por las nuevas tecnologías por dos razones y gestionará las incidencias a través de una aplicación móvil.

Todo con el propósito de acercarse a la ciudadanía, evitar desplazamientos innecesarios al Ayuntamiento para comentar la queja y que también se reduzcan, por ejemplo, los registros de entrada de particulares pidiendo solución a sus problemas.

Agilidad

El Ejecutivo local, en aras de mejorar la digitalización, la transparencia municipal y que haya más agilidad al relacionarse con sus vecinos, ha sacado a licitación un contrato por unos 50.000 euros (contando impuestos) para que los ciudadanos censados puedan comunicar problemas desde su teléfono móvil, la ubicación —determinada mediante geolocalización o introducida manualmente—, fotografías opcionales y comentarios. Una vez enviada la incidencia, el usuario recibirá una notificación que confirmará su recepción en el Ayuntamiento. En ese mismo instante, la incidencia será trasladada automáticamente a la intranet municipal, desde donde el personal autorizado podrá gestionar su tramitación.

Cinco empresas

A finales de octubre se completó el plazo de presentación de ofertas y cinco empresas han concurrido a este servicio, que contempla el suministro, implantación y mantenimiento de una plataforma que contaría con la app, un portal web de comunicación, una intranet de gestión interna para el personal municipal y una aplicación destinada a los trabajadores y gestores de los avisos.

El ciudadano podrá, además, consultar el estado de la incidencia, conocer el histórico de sus comunicaciones y valorar la atención recibida. Para ello, se prevé un sistema de identificación con usuario y contraseña que permitirá el acceso tanto desde la app como desde el portal web.

Alertas

Como complemento, la aplicación incorporará módulos informativos y de comunicación municipal, que permitirán a los vecinos acceder a noticias, comunicados oficiales, eventos y actividades organizadas por el Ayuntamiento. El sistema incluirá notificaciones push para avisos urgentes o alertas de emergencia, garantizando la máxima visibilidad en situaciones de riesgo.