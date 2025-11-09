El 87 % de pisos que se venden en Elche son de segunda mano y cuestan 94.000 euros menos de media

El 87,8 % de viviendas que se vendieron el último año (septiembre 2024 a agosto 2025) en Elche eran de segunda mano, según los datos del Colegio de Notarios de España, que declaró 3.097 transacciones de las cuales solo 351 eran de primera ocupación frente a las 2.746 de usadas. La falta de pisos a estrenar, pero también su elevado precio, que supera ya los 207.000 euros de media, aconsejan a la mayoría de ilicitanos a optar por la vivienda que ha tenido un anterior propietario, aunque tanto una como otra varía mucho en valor y metros cuadrados función del distrito que se elija para vivir o la cantidad que se pueda pagar por él. Los notarios dividen Elche en zonas en función del distrito postal. Sobre estos fijan medias de precios de compraventa que son los declarados, tanto de vivienda nueva como usada, lo cual no quiere decir que se corresponda con el realmente pagado. Por tanto, son datos oficiales que vienen a realizar una radiografía real.

Llama la atención que el barrio de Carrús Este haya sido el que más operaciones de compraventa ha registrado en este tiempo, hasta 539, concretamente en una zona del mismo comprendida entre la avenida de Novelda con el cauce del Vinalopó hasta el polígono industrial (que corresponde con el distrito postal 02306). La explicación es bien fácil, la inmensa mayoría son pisos de segunda mano y muy antiguos por los que se está pagado 69.545 euros de media, con 88 metros cuadrados de superficie. Solo se han comprado 19 nuevos a 98.222 euros y 67 metros cuadrados. Es lo más barato que se puede encontrar.

Construcción de vivienda nueva en Elche / Áxel Álvarez

Centro y Altabix

En el otro punto del mercado inmobiliario (apartado de correos 03202), está la zona centro y Altabix (al norte de la calle Juan Carlos I), donde cuesta prácticamente el doble vivir. En el mismo periodo se vendieron 314 inmuebles de los que solo 18 eran nuevos por 296 usados. Por los primeros se pagó 199.445 euros y por los segundos, 140.000 euros. Eso sí, los primeros eran diez metros más grandes (113 metros cuadrados) que los segundos (103).

Y en precio ha superado a la zona centro-Altabix una de las áreas de Elche que está en expansión, que va al sur de la avenida Juan Carlos I (incluye desde El Raval a Puertas Coloradas y el Travalón), donde se sitúa el apartado 03023, con un coste de 2.053 euros metros cuadrado. De las 369 operaciones inmobiliarias registradas ahí, 107 ha sido para viviendas nuevas por las 262 usadas. Inmuebles porque se ha pagado de media 216.813 euros (106 metros cuadrados) por un piso a estrenar, frente a los 129.741 que ha costado el piso de segunda mano. A 1.328 euros el metro cuadrado.

Carrús concentra el mayor número de operaciones de compra-venta de vivienda en Elche / Áxel Álvarez

Zona El Corte Inglés

Solo hay otro distrito donde el precio es similar, que es la otra zona de crecimiento de la ciudad, hacia el oeste, aunque el número de operaciones es aún muy bajo se trata de la zona de El Corte Inglés, donde la vivienda nueva sitúa el precio en 244.000 euros, aunque ofrece 120 metros cuadrados de media. Es el apartado 03293. Aquí la vivienda usada que se vende, que es poca, supera los 202.000 euros y tiene una superficie de 150 metros cuadrados. El metro de vivienda nueva es de 2.031 euros por los 1.331 euros de segunda mano.

Tras el barrio de Carrús, donde más operaciones hay, pese a la falta de zonas verdes o de aparcamientos, se corresponde con el Corazón de Jesús (distrito postal 03201), donde se firmaron 527 compras de vivienda, pero prácticamente toda era usada. Hasta 511, con un precio medio declarado de 109.000 euros y 102 metros cuadrados; frente a las 16 de nueva construcción, que alcanzaron los 152.000 euros de media para una superficie de solo 87 metros cuadrados. Es decir, el metro cuadrado nuevo costó 1.794 euros por los 1.070 euros de segunda ocupación, un 70 % menos.