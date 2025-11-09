Programación: Todo esto te espera en el Festival y el Mercado Medieval de Elche

Elche arranca esta semana su Festival Medieval, que dará paso, ya en noviembre, al Mercado Medieval, convirtiendo el casco histórico en un lugar de encuentro. La promoción de la cultura y el teatro se realiza con muchas actividades gratuitas y otras al precio de cinco euros. Las primeras actividades comenzarán este fin de semana, con el Misteri d'Elx, pero hay 30 actividades paralelas programadas. Aquí hay algunas de las más interesantes.

Al aire libre

Por las calles de Elche se podrá ver "Nomadesh" el sábado 25 de octubre, a cargo de LA FAM Teatre. Será a partir de las 19.45 horas por Plaça de Baix, Corredora, Puerta de Alicante, Capitán Lagier y Plaza del Congreso Eucarístico. Y ese mismo día "Samhain", en la Plaça de Baix, a partir de las 20 horas, con la compañía Irish Treble + Sanseveria. Un espectáculo que evoca la magia y la belleza de la tradición celta, que ha unido a Irish Treble, referentes de la danza irlandesa en nuestro país, con la banda belga Sanseveria. Sin salir de la Plaça Baix, el domingo 26 de octubre actúa la Banda Sinfónica de Elche a las 12 horas, con Ecos de Leyenda, que da título al concierto de este año con el transfondo del 30 aniversario del Festival Medieval d´Elx. El grupo andaluz Arsalabrasa interpreta el 7 de noviembre en la Plaza de Baix a las 19 horas La Leyenda de Ignis, es un espectáculo profesional de fuego en formato épico. Destaca para los amantes de la música el concierto "Reinos fantásticos: anillos y dragones", que ofrecerá el sábado 8 de noviembre el Cuarteto de Cuerda Valencia en la Plaza de Baix a las 19 horas. Y un espectáculo que encandilará a los espectadores es el que ofrecerá también el sábado 8 de noviembre los valencianos de Xarxa Teatre a partir de las 21 horas por el centro histórico: desde Paseo de la Estación, Maestro Albéniz, Puerta de Alicante, Capitán Lagier, Convento de la Merced, Eres de Santa Llúcia, Plaza del Parque, Diagonal del Palacio y Plaza del Palacio.

Las actuaciones del Festival Medieval en el Gran Teatro arrancan con "XX Encrucillada" el domingo 26 de octubre, con los músicos gallegos de Luar Na Lubre, a partir de las 19 horas al precio de cinco euros, presentado su último trabajo, el vigésimo, sobre folk. El jueves 30 de octubre es el turno del grupo teatral madrileño El Vodevil, a las 20. 30 horas, con "Guitón Onofre-El Pícaro perdido", una adaptación de la novela picaresca del Siglo de Oro español. El precio es de 5 euros. El viernes 31 CNTC + Cía Lucas Escobedo ponen en escena "Farra", a las 20.30 horas, considerado el mejor espectáculo musical de los Premios Max 2025 (precio 5 euros). La obra reivindica la celebración, el disfrute, el derecho a holgarse, la cultura y la comunidad frente a la hiperactividad, el exceso de trabajo, el consumo y la velocidad de los tiempos actuales. Otra propuesta paralela interesante es la de "Esgrima escénica", un curso de formación, del 29 al 31 de octubre, a cargo de Paco Alberola, en la sala de ensayos, de 10 a 13 horas, para dar nociones de formación en espada medieval de mano y media dentro del código del medievo.

El poeta soldado / INFORMACIÓN

Patio de armas

Además, destaca la reapertura del Patio de Armas del Palacio de Altamira el 2 de noviembre para que la compañía Armonía Danza ponga en escena a partir de las 18 horas "El Poeta Soldado: la vida y el amor en los tiempos de Don Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana". La obra traslada al espectador a mediados del siglo XV, a un palacio castellano propiedad del marqués de Santillana donde tiene lugar una fiesta cortesana de celebración: el rey don Juan, junto con otros nobles y sus damas, se presentan y danzan.

También habrá un espectáculo piromusical, el sábado 1 de noviembre, a cargo de la Pirotecnia Peñarroja, que se podrá ver a las 21 horas en la Plaza de Traspalacio y denominado, como esta edición del festival, "Celebratio". En el convento de las Clarisas, la compañía Adán Rodríguez pone en escena "Ñaque: del medievo al barroco español" del 28 al 31 de octubre a las 12 horas en pases concertados con escolares, trabajo que invita a un viaje a través de la poesía más popular de la literatura clásica española. Y también el domingo 2 de noviembre a las 12 horas habrá la misma actuación. También en Clarisas, el jueves 6 de noviembre, a las 20 horas, Salma Vives y Fernando Depiaggi presentan Ecos de las tres culturas un recorrido sensorial que transita por músicas que no solo compartieron espacio y tiempo, sino también instrumentos.El antiguo convento despedirá el festival el viernes 7 de noviembre con Marengo Producciones a partir de las 20.30 horas, Premio Nacional de Literatura Dramática, que escenifica "La lengua en pedazos", sobre la vida de Santa Teresa de Jesús.

Una actuación de la Banda Sinfónica de Elche / INFORMACIÓN

También para estudiantes, pero en la sala La Tramoia La Chana Teatro escenifica ¡Gaudeamus! (El Licenciado Vidriera), que fue el mejor especáculo de la XV Feria de Teatro de Castilla y León en 2012, del 21 al 24 de octubre, a las 10.30 horas. La obra sobre el texto de Cervantes, trata sobre los deseos de un joven pobre de hacerse famoso por sus conocimientos para salir de la miseria con un divertido, jugoso y original espectáculo.El grupo salmantino ofrecerá una actuación sobre la obra el sábado 25 de octubre a las 18 horas.

Una imagen de Gaudeamus / INFORMACIÓN

Festival Off

Además, en este año, se ha organizado con ocasión del 30 aniversario un Festival Off, abierto al talento de Elche en cualquier disciplina artística con raíces en la época medieval. Tendrá lugar en Denébola Café Teatro (avenida Joan Carles I). El precio es de 8 euros e incluye una consumición (entradas en entradium.com y en la propia sala). El viernes 24 será la primera actuación, con "La Serrana: Expediente abierto", a las 20 horas; el sábado, Concierto de Música Celta, con "Rota y Descosido", en pases a las 19.30 y 21 horas. El sábado 1 y domingo 2 de noviembre, microteatro en valenciano, con "Sepulcre", a cargo de la compañía Esclafit Teatre, a las 19, 19.30, 20 y 20.30 horas (sábado) y 12, 12.30, 13 y 13.30 horas (domingo). El sábado, 8 de noviembre, con "Farsa del cornudo apaleado", a cargo de Calandraca Teatro, a las 19.30, 20.20 y 21 horas.

Mercado Medieval

El Mercado Medieval vuelve a Elche y lo hace con dos grandes novedades relacionadas entre sí: el cambio de fechas, que serán del 6 al 9 de noviembre, sin la dura competencia que supone el de otras ciudades que organizan zocos similares por Todos los Santos, y su regreso al casco histórico de la ciudad, donde tenía su razón de ser. Todo ello beneficiará a las representaciones extraordinarias del Misteri d'Elx, que, siendo en años pares, tienen en este impar 2025 una conmemoración especial con el Año Jubilar que recuerda el 75 aniversario de la declaración del Dogma de la Asunción por Pío XII (será el 24, 25 y 31 de octubre y el 1 de noviembre). Al no haber mercado los días de representación, no habrá conflicto con el bullicio de los puestos callejeros.