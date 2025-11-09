Las nuevas promociones de Arenales rompen precios: 4.611 euros el metro cuadrado

Arenales tiene el metro cuadrado más caro de todo Elche, tanto en vivienda nueva como usada. Todo prácticamente se vende aunque sea a precios prohibitivos, aunque es la mejor inversión que se puede hacer porque no dejan de subir desde hace años. Según el Colegio de Notarios, con datos basados en las transacciones realizadas entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, un total de 313 familias han adquirido una vivienda allí, que se corresponde con el distrito postal 3195. Y, como pasa en Elche, la mayoría ha tenido que acudir al mercado de segunda mano porque apenas hay promociones nuevas o están a un precio desorbitado porque llegan a los 4.611 euros el metro cuadrado. Más del doble que vivir en la mejor zona de Elche y prácticamente cuatro más que en los barrios más humildes, como sería El Toscar, donde se sitúa el precio más barato de la vivienda nueva (1.263 euros el metro cuadrado, con cuatro pisos transaccionados a un precio de 131.375 euros y 104 metros cuadrados de superficie).

Arenales creció con la llegada del sector urbanístico AR-1, que está prácticamente desarrollada en su primera línea de playa, pero son las promociones de segunda y tercera las que abanderan ahora el mercado de la vivienda nueva. De esas 313 operaciones inmobiliarias registradas por el Colegio de Notarios, solo 38 han sido de viviendas nuevas por las 275 de segunda mano. El piso a estrenar tiene una superficie de 65 metros cuadrados por los 81 metros cuadrados del usado. Vivir en Arenales adquiriendo un piso nuevo supone una inversión media de 299.000 euros por los 173.000 euros del piso de segunda mano. Si el metro de piso nuevo cuesta 4.611 euros el usado alcanza los 2.152 euros. Este último también es más alto que el que se paga por estrenar piso en Elche., que son los 2.053 euros por metros de la zona sur del término municipal hasta Travalón.

Playas de Arenales del Sol / Matías Segarra

Santa Pola: 1.400 viviendas vendidas: 269.000 euros la nueva y 155.000 euros la usada Santa Pola ha vendido en el mismo periodo que Elche 1.429 viviendas, según los datos delColegio de Notarios, lo que supone prácticamente la mitad que la ciudad de las palmeras (3.097). Esto demuestra cómo se está moviendo el mercado inmobiliario en la costa, lo que evidentemente está suponiendo un incremento de precios no tan acusado como Arenales, siendo competidor directo por el turista, porque hay más oferta, especialmente, de vivienda a estrenar Santa Pola vendió el pasado año 1.150 viviendas nuevas por 279 de segunda mano; es decir, prácticamente un 20 % de compradores estrenaron el inmueble. Esto se produce principalmente en GranAlacant, donde el desarrollo urbanístico se ha multiplicado muy por encima de lo que se ofrece en el casco urbano. El precio medio se ha situado en 269.000 euros con una media de 95 metros cuadrados para el piso a estrenar; mientras que el usado se sitúa en 155.000 euros con 76 metros cuadrados. Esto arroja un precio por metro de 2.842 euros y 2.040 euros, respectivamente.

Carrús es el barrio más barato de Elche para encontrar vivienda / Áxel Álvarez

El barrio más barato

Frente a los precios más caros de la costa, los más baratos para encontrar un hogar se sitúan en un sector del barrio de Carrús, donde también se hace el mayor número de transacciones (539), concretamente, la zona de Carrús Este, entre la avenida de Novelda y el cauce del Vinalopó (que corresponde con el distrito postal 02306). Evidentemente, se trata de pisos de segunda mano que cuestan de media 69.545 euros y donde el metro cuadrado se sitúa en 791 euros (88 metros cuadrados de media en la vivienda). Más de 200 euros menos cuesta comprar una vivienda que en su competidor más próximo, que es El Toscar (apartado postal 03205), donde se vendieron 264 inmuebles y solo cuatro eran a estrenar; el resto (260) de segunda mano, con un precio medio de 95.000 euros (95 metros cuadrados por vivienda) y a un precio de 1.004 euros metro cuadrado.

El Pla-Sector V

En el Pla-Sector V, desde Antonio Machado hasta la circunvalación (apartados 03204), los precios de adquisición de vivienda están por debajo de la media, que se sitúa en 113.767 euros para la vivienda usada y 207.000 euros para la nueva, pues cuestan 111.000 y 186.000 euros, respectivamente. La vivienda a estrenar tiene 104 metros cuadrados y la usada, 95, con mucha oferta porque se cerraron 345 operaciones, la mayoría de esta última, con 305 por las 40 nuevas, con precios por metro de 1.179 euros y 1.796 euros.

Pedanías

El Colegio de Notarios ofrece pocos datos sobre pedanías, pero hay algunos como es en El Altet, donde sitúa el precio medio de la vivienda en 1.226 euros el metro cuadrado (sin especificar qué tipo de vivienda); algo más que lo que cuesta comprarse un piso en Torrellano, pues se sitúa en 1.114 euros metros cuadrados, especificando que se trata de segunda mano. Se han cerrado 78 operaciones de este tipo, con un precio medio de 10.500 euros y una superficie de 94 metros cuadrados.

Sobre La Hoya sí hay más información, pues se han permutado 130 viviendas de las cuales 90 eran nuevas y 40 de segunda mano. El precio de las primeras ha sido de 190.852 euros; es decir, más cara que la mayoría de las que se ofertan en el caco urbano y una superficie de 82 metros cuadrados. En cambio, por las de segunda mano se han pagado 119.000 euros de media. El precio por metro de las primeras ha sido de 2.315 euros y el de las segundas, de 1.200 euros.