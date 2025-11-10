La autoridad emocional sigue siendo de la madre, según un estudio de la UMH de Elche

Las madres continúan siendo la figura central en la autoridad y el sostén emocional dentro de las familias españolas. Así lo concluye el cuarto estudio del proyecto Estado emocional de los niños y adolescentes españoles (EMO-CHILD), impulsado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Los resultados, difundidos por el Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil (OBSERVAINFANCIA), muestran que la crianza actual avanza hacia modelos más dialogados y empáticos, aunque persisten tensiones entre la cercanía afectiva y la necesidad de establecer límites claros.

Las madres, eje de autoridad y referencia afectiva

El informe, titulado Estilos educativos y modelos de crianza: tendencias y desafíos desde una visión familiar, analiza la visión de cerca de doscientos niños, adolescentes y familias de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana, participantes en veinte grupos focales. El estudio revela que el género sigue marcando un peso decisivo en la crianza, con una presencia predominante de las madres tanto en la educación normativa como en el acompañamiento emocional.

Según explica la catedrática de la UMH e investigadora principal del proyecto, Mireia Orgilés, “las madres aparecen como principales referentes normativos y afectivos, cargando con la mayor responsabilidad en la gestión emocional del hogar”. La docente añade que “también fueron mayoría en la participación en la investigación con los grupos focales y su figura es la más mencionada por niños y adolescentes como autoridad principal”.

Un estudio de la UMH de Elche dice que la madre continúa siendo la figura central en la autoridad y el sostén emocional dentro de las familias españolas / INFORMACIÓN / LUIS TEJIDO

En el discurso adolescente, apunta la investigadora, emerge además una crítica hacia las desigualdades por sexo: “más control y responsabilidades para las chicas, frente a una mayor permisividad hacia los varones”, matiza Orgilés.

El afecto, eje de la crianza contemporánea

Entre las principales conclusiones del estudio se destaca que el afecto se consolida como eje central de la crianza contemporánea, valorado positivamente por las familias. Sin embargo, su exceso puede derivar en conductas de sobreprotección. También se detecta una tendencia a estilos más permisivos, donde a muchos progenitores les cuesta establecer límites sin poner en riesgo el vínculo afectivo.

La etapa adolescente aparece en el informe como un periodo especialmente sensible: se asocia a un mayor desgaste parental y a una sensación de pérdida de autoridad por parte de los adultos. En paralelo, los hijos expresan el deseo de mayor voz y participación en la definición de las normas familiares, lo que refleja una evolución hacia dinámicas más horizontales en la toma de decisiones dentro del hogar.

La catedrática Orgilés resume que “en conjunto, los resultados muestran que la crianza actual avanza hacia modelos más dialogados y empáticos, aunque persisten tensiones entre la cercanía afectiva y la necesidad de establecer límites claros”. A su juicio, el reto principal es “construir una autoridad basada en el respeto mutuo, la coherencia y el fortalecimiento de los lazos comunitarios”.

Claves para la acción: conciliación, equidad y apoyo comunitario

El informe plantea una serie de recomendaciones prácticas para mejorar el bienestar familiar y la salud emocional de los menores. Entre ellas, destaca la necesidad de reforzar los programas de acompañamiento familiar, fortalecer las redes comunitarias de apoyo e impulsar la corresponsabilidad en la crianza.

Asimismo, el documento propone promover políticas efectivas de conciliación entre la vida laboral y la familiar, así como fomentar la equidad de género en las prácticas de crianza y la participación activa de hijos e hijas en la dinámica del hogar.

El estudio forma parte del proyecto EMO-CHILD, que analiza desde hace varios años los hábitos y la salud mental entre escolares de Primaria y Secundaria en toda España. En esta cuarta entrega, el foco se ha centrado en cómo los niños, adolescentes y progenitores perciben la educación familiar: qué papel ocupan las normas, los vínculos afectivos, las tensiones de convivencia y las estrategias empleadas para resolver conflictos.

El Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil (OBSERVAINFANCIA), responsable de la publicación, es una plataforma de vigilancia epidemiológica surgida del proyecto EMO-CHILD. Está desarrollada por el grupo de investigación AITANA de la UMH, y cuenta con financiación de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, dentro de la convocatoria para grupos de investigación de excelencia CIPROM 2021/031.