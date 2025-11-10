Cantó, ya cabalga
El guardacosta visita treinta centros durante este mes anunciando la leyenda que da origen a las Fiestas de la Venida de la Virgen
El guardacosta Francesc Cantó ha comenzado su peregrinaje por colegios y centros de mayores de Elche anunciando las fiestas de la Venida de la Virgen, que tendrán lugar el 28 y 29 de diciembre, en plenas Navidades, como es tradicional.
Serán un total de 30 centros, tanto de mayores como de niños, así como asociaciones de todo tipo, los que podrán ver de cerca y tocar al jinete más famoso de Elche, que va acompañando de un buen número de colaboradores porque, aunque todos quieren ver a Cantó, la Sociedad Venida de la Virgen lo que intenta con esta iniciativa que realiza desde hace varios años es trasladar el mensaje de lo que suponen estas fiestas. Cantó va acompañado de algunos cabezudos y responde a numerosas preguntas de los asistentes.
Protagonistas
Este martes Cantó visita el CEIP Mediterrani y el CM Parkinson después de haber pasado ya por El Inclou, Aspanias, el IES Vicente Verdú, el CEIP San Antonio, la Casita del Reloj, la Escoleta, el Cotton Altabix, el centro Aitana y La Petita Escola. Las actividades se desarrollan a lo largo del mes de noviembre hasta el día 27 y hay hasta cinco visitas en la misma jornada porque, afortunadamente, existe la posibilidad de duplicar el número de protagonistas que realicen el papel del jinete que descubrió el arca con la imagen de la patrona, la Virgen de la Asunción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Programación: Todo esto te espera en el Festival y el Mercado Medieval de Elche
- ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
- El centro financiero de Elche se desmorona
- Fallece el policía nacional y maratoniano ilicitano Norberto Perea
- Recuperación de un patrimonio centenario de los regantes en pleno campo de Elche
- Lo tenía todo para vivir de la fama tras ganar 'Gran Hermano'… pero prefirió una vida sencilla en Elche
- Las nuevas promociones de Arenales rompen precios: 4.611 euros el metro cuadrado
- Residentes del Hospital General de Elche denuncian un entorno hostil en Urgencias y exigen dimisiones