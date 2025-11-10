Cantó, ya cabalga

El guardacosta Francesc Cantó ha comenzado su peregrinaje por colegios y centros de mayores de Elche anunciando las fiestas de la Venida de la Virgen, que tendrán lugar el 28 y 29 de diciembre, en plenas Navidades, como es tradicional.

Matías Segarra

Serán un total de 30 centros, tanto de mayores como de niños, así como asociaciones de todo tipo, los que podrán ver de cerca y tocar al jinete más famoso de Elche, que va acompañando de un buen número de colaboradores porque, aunque todos quieren ver a Cantó, la Sociedad Venida de la Virgen lo que intenta con esta iniciativa que realiza desde hace varios años es trasladar el mensaje de lo que suponen estas fiestas. Cantó va acompañado de algunos cabezudos y responde a numerosas preguntas de los asistentes.

Cantó, en el instituto ´Vicente Verdú de Elche / INFORMACIÓN

Protagonistas

Este martes Cantó visita el CEIP Mediterrani y el CM Parkinson después de haber pasado ya por El Inclou, Aspanias, el IES Vicente Verdú, el CEIP San Antonio, la Casita del Reloj, la Escoleta, el Cotton Altabix, el centro Aitana y La Petita Escola. Las actividades se desarrollan a lo largo del mes de noviembre hasta el día 27 y hay hasta cinco visitas en la misma jornada porque, afortunadamente, existe la posibilidad de duplicar el número de protagonistas que realicen el papel del jinete que descubrió el arca con la imagen de la patrona, la Virgen de la Asunción.