Ni zona azul ni contenedores durante las obras: comerciantes de Arenales denuncian la retirada total de recipientes de basura en San Bartolomé de Tirajana

Sin zona azul, petición de los dueños de negocios en la zona sin respuesta municipal positiva, y ahora sin contenedores. Los comerciantes y hosteleros de Arenales del Sol en Elche han mostrado su malestar por la retirada de todos los contenedores de basura en la avenida San Bartolomé de Tirajana, principal arteria de la pedanía, y su traslado a la calle Islas Baleares, en una zona más elevada a la que hay que acceder sorteando una importante cuesta. Los empresarios consideran que, aunque se prevé el inminente inicio de las obras de reurbanización, el Ayuntamiento debería mantener un servicio mínimo de recogida para los negocios que operan en la zona.

“Una bolsa del restaurante puede pesar 50 o 60 kilos. Y todos conocemos cómo son las cuestas en Arenales. ¿Qué quieren que hagamos?”, lamenta el propietario de un local de hostelería. Los establecimientos afectados insisten en que antes disponían de cubos para RSU, vidrio, orgánicos, plástico y papel. “Ahora no hay ninguno. Urbaser los ha trasladado ya a la calle de arriba y ya sabemos lo que cuesta subir hasta ella, y encima con pesos grandes”, denuncia otro comerciante. En algunas zonas quedan los recipientes verdes para la recogida selectiva de vidrio.

“Es inconcebible e insoportable”

Los empresarios califican la situación de “inconcebible e insoportable” y afirman que se ven obligados a reorganizar su personal para poder cumplir con la gestión diaria de residuos. “O tenemos que estar cada media hora subiendo la basura o contratar a un joven para que nos la tire. Es algo que no podemos entender. Es que ni un contenedor. Nada. Cero”, protestan los afectados.

Una zona donde antes había contenedores en la calle San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol y ahora sólo queda uno que no depende de Urbaser / INFORMACIÓN

El malestar se agrava porque las obras de reurbanización, que debían haber comenzado en septiembre, aún no han dado señales visibles de inicio. “Ahora parece que tienen que empezar, pero aquí no han puesto ni un ladrillo ni ha aparecido nadie”, apunta un hostelero. Los empresarios critican también la falta de comunicación con la administración: “Tampoco nadie nos ha preguntado cómo podríamos llevar mejor las obras los negocios que estamos en esta calle... Es mucho desinterés con nosotros”.

Una reforma para ganar un 40% de aparcamiento

El Ayuntamiento de Elche prevé remodelar la avenida San Bartolomé de Tirajana, la principal vía de Arenales, con el objetivo de reducir los atascos estivales y aumentar un 40 % el aparcamiento antes de Navidad. El proyecto, valorado en más de 150.000 euros tras su adjudicación —aunque inicialmente se licitó por 220.000—, contempla convertir la avenida en una vía de un solo sentido (de Santa Pola hacia Alicante) para mejorar la circulación y liberar espacio destinado a estacionamientos.

Los pliegos fijan un plazo de ejecución de un mes, y el gobierno municipal aseguró que las obras se iniciarían en noviembre, una vez finalizada la temporada alta. Sin embargo, los comerciantes destacan que “no se ha movido ni una piedra”. El plan prevé además reordenar los carriles y ampliar la banda de aparcamientos desde la intersección con la calle Isla de Menorca hasta el número 52, en un tramo de 1,5 kilómetros.

Desde la concejalía de Movilidad se subraya que los trabajos se harán por fases, sin cortar completamente el tráfico, y que el cambio permitirá mejorar el paso de autobuses y vehículos de emergencias, ya que los carriles actuales “son demasiado estrechos” y han provocado daños en vehículos estacionados.

Sin información municipal y con quejas trasladadas

El alcalde pedáneo de Arenales del Sol, Alejandro García, confirmó a este periódico que ha recibido las quejas de los empresarios y vecinos y que ya las ha trasladado al Ayuntamiento de Elche.

Por su parte, el equipo de gobierno municipal (PP y Vox) no ha ofrecido respuesta a las consultas realizadas por INFORMACIÓN sobre la falta de contenedores.

Mientras tanto, los hosteleros aseguran que seguirán reclamando una solución inmediata: “No pedimos que se paralice nada, solo que nos dejen trabajar en unas mínimas condiciones normales”. Consideran que mantener algunos contenedores provisionales sería una medida lógica para evitar el perjuicio diario que sufren los negocios de la calle.

“No esperábamos tener todos los servicios al 100 %, pero sí deberían dejarnos algo mínimo a nosotros. No es lo mismo la basura de una vecina que vive sola que la nuestra. Y aquí hay varias decenas de negocios”, sentencia otro comerciante afectado.