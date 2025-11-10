El cupón de la ONCE toca en Elche

No tocó en Elche el día de la celebración del Dogma de la Asunción, pero lo ha hecho una semana más tarde. El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en Elche, en el sorteo del sábado, 8 de noviembre de 2025. El vendedor de la ONCE Juan Romero Galera es quien llevó la suerte a Elche, incluyendo un Sueldazo a uno de sus clientes habituales desde su punto de venta en la Calle Antonio Mena,30 (Estanco). Juan es vendedor de la ONCE desde noviembre de 2024 adscrito a la Agencia de la ONCE en Elche.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Apertura de un quiosco de la ONCE en Elche / Matías Segarra

