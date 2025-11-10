Elche distingue a 25 restaurantes por su apoyo durante el Año Jubilar

El Ayuntamiento de Elche ha reconocido a 25 restaurantes y bares de la ciudad por su colaboración durante el Año Jubilar, un periodo que supuso un hito turístico para el municipio con la llegada de 1,3 millones de visitantes, según asegura el gobierno municipal. El acto, organizado por la concejalía de Comercio, se celebró en el Centro de Congresos Ciudad de Elche y reunió a representantes municipales y del sector hostelero.

El evento contó con la presencia del alcalde, Pablo Ruz, la edil de Comercio, Caridad Martínez, y la edil de Participación, Loli Serna, junto con los presidentes de las principales asociaciones del sector: Francisco Linares, de la Asociación de Hostelería de Elche, y Paqui Solves, de la Plataforma de Hostelería Ilicitana.

El alcalde y la edil de Comercio fueron los encargados de entregar los reconocimientos a los hosteleros de Elche por su implicación en el Año Jubilar / INFORMACIÓN

“Una ciudad sin hostelería es una ciudad muerta”

Durante el acto, Caridad Martínez destacó la implicación y el esfuerzo del sector para posicionar la gastronomía ilicitana como referente turístico. “La implicación de la hostelería ilicitana durante todo este año ha contribuido a dar mejor imagen de nuestra gastronomía ante los 1,3 millones de turistas que nos visitaron”, afirmó la concejala.

Por su parte, el alcalde Pablo Ruz subrayó el papel esencial de los bares y restaurantes como motor económico y social. “La importancia de continuar organizando eventos por parte del Ayuntamiento para que la hostelería continúe siendo fuerte y ganando dinero, porque una ciudad sin hostelería es una ciudad muerta”, manifestó.

El acto de entrega del reconocimiento municipal a los hosteleros de Elche se ha celebrado en el centro de congresos / INFORMACIÓN

El regidor añadió que el crecimiento turístico refleja la fortaleza del sector: “Gracias a vosotros, que trabajáis cada día, Elche sigue creciendo y vibrando y las cifras lo demuestran”. Según recordó Ruz, más de 700.000 de los visitantes que pernoctaron en la ciudad fueron extranjeros, lo que supone un 18 % más que en el mismo periodo del año anterior. “Algo estamos haciendo muy bien, algo estáis haciendo muy bien desde la hostelería, que las cosas funcionan, y si os va bien a vosotros, nos va bien a todos”, señaló.

Reconocimiento al esfuerzo colectivo del sector

El acto sirvió también para agradecer el compromiso del sector hostelero durante un año de gran actividad cultural y turística. El presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Francisco Linares, mostró su gratitud al Consistorio “por una iniciativa que pone en valor a todo un sector que ha sido el motor de dinamismo y convivencia durante este Año Jubilar”.

En la misma línea, la presidenta de la Plataforma de Hostelería Ilicitana, Paqui Solves, destacó el valor simbólico del homenaje: “Este reconocimiento demuestra quiénes somos y lo que seguiremos siendo trabajando juntos. Ha sido un año fantástico para la hostelería ilicitana y queremos seguir caminando de la mano”.

Acto de entrega de reconocimientos a los hosteleros de Elche celebrado este lunes / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento resaltó que la hostelería ha sido clave en la promoción de la imagen de la ciudad y en el impulso de la economía local. Elche, apuntaron desde el área de Comercio, ha consolidado su oferta gastronómica como parte de su atractivo turístico, complementando la riqueza patrimonial y cultural que ofrece a los visitantes.