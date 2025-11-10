Elche trasladó a la Edad Media a 165.000 personas

El Ayuntamiento de Elche ha dado a conocer este lunes las cifras de afluencia del Festival y Mercado Medieval, que durante tres fines de semana han conquistado el corazón de la ciudad, coincidiendo con el final del Año Jubilar y las representaciones del Misteri d'Elx en la basílica de Santa María. En total han sido 165.000 las personas que han disfrutado de algunas de las actividades. La más populosa, como no podía dejar de ser, ha sido el Mercado Medieval, que ha congregado una enorme afluencia de público desde el jueves hasta el domingo. Por él han pasado 155.000 personas.

Además, por las actuaciones y actividades del Festival Medieval, que ha contado con 30 espectáculos, han pasado 10.150 espectadores, un 35 % más que en la anterior edición, aseguran desde la Concejalía de Cultura. De todas ellas, ha sido la Nit Màgica de Xarxa Teatre, el espectáculo que ha despedido el Festival, el que mayor afluencia de público ha tenido, con 3.000 personas, las mismas que "Nomades", de La Fam con el espectáculo que recorrió el centro de la ciudad. Un millar vieron los "Reinos Fantásticos", a cargo del Cuarteto de Cuerda de Valencia; las mismas que el espectáculo de fuego "La Leyenda de Ignis", a cargo de la compañía Arsalabrsa; "Samhain", de Iris Treble y Sanseveria; y el piromusical "Celebratio", a cargo de la pirotécnica Peñarroja. Para los más jóvenes, destaca "¡Gaudeamus" de La Chana Teatro, con 710 personas (560 estudiantes).

El Ayuntamiento también destaca las 1.190 personas que acudieron a disfrutar de la poesía más popular de la literatura clásica con "Ñaque", la compañía de Adán Rodríguez, también dirigido a escolares que se celebró en La Llotja, por el que pasaron 1.100 personas, a las que hay que sumar otras 90 del pase del domingo en el centro culturas de Las Clarisas. La banda sinfónica de Elche atrajo a 600 amantes de la música, y Lua Na Lubre, a 740 para escuchar su último trabajo "XX Encrucillada". "Guiton Onofre", a cargo del Vodevil, llegó 420 personas con la excelente actuación de Pepe Viyuela, y "Farra, CNTC y Compañía Lucas Escobedo", a 570 para conocer el mejor espectáculo musical de los Premios Max 2025. Por último, la obra teatral "La lengua en pedazos" de Marengo Producciones contó con 90 personas, pese a ser Premio Nacional de Literatura Dramática; y "El Poeta Soldado" de la compañía Armonía Danza, a 130 que se acercaron al Palacio de Altamira de la mano del Marqués de Santillana en una original puesta en escena en la que la danza, la poesía y el teatro se entrelazaron. Los espectáculos han sido gratuitos, con invitación o al precio de 5 euros, lo que ha ayudado de una forma muy importante a esta elevada presencia de público.

Bullicio en el Mercado Medieval de Elche / Matías Segarra

Desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, organizadora del evento, se valoró este lunes muy positivamente el desarrollo de esta edición, destacando como principal novedad la ampliación del festival a tres fines de semana, lo que ha contribuido a incrementar la afluencia de visitantes y el interés turístico. Gracias a ello miles de personas han podido disfrutar de las diferentes actividades que ha ofrecido el encuentro otoñal durante casi un mes.

La concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruíz, a través de un comunicado dijo: “El Festival Medieval de Elche es un referente después de 30 ediciones y se ha convertido un año más en foco turístico y cultural y en una cita ineludible para ilicitanos y visitantes”. La edil también añadió que “además, ampliar su duración y extenderlo a tres fines de semana seguidos nos ha permitido, por un lado, dar a las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx el protagonismo que se merecen y, por otro, fomentar la afluencia de público y turistas a la ciudad”.

Los espectáculos callejeros han encandilado al público del Festival Medieval de Elche / INFORMACIÓN

Tres décadas de historia y cultura viva

El Festival Medieval d’Elx cierra su trigésima edición consolidándose como una de las citas culturales más emblemáticas del otoño ilicitano. Tres décadas después de su nacimiento, el certamen continúa creciendo y adaptándose, fiel a su espíritu de fusión entre tradición y contemporaneidad. La ciudad despide así una edición especialmente significativa que ha sabido combinar historia, arte y emoción, dejando encendida la llama de la cultura hasta su próxima convocatoria.