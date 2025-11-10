Elche instala sirenas de hasta 3 kilómetros de alcance para alertar de riadas y terremotos

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado la implantación de un sistema de alarmas sonoras de emergencia para avisar a la población en caso de riadas, inundaciones o episodios sísmicos. La primera sirena se ha instalado en el barranco de San Antón, y en los próximos meses se sumarán otras cinco en el Grifo, Los Arcos y en la desembocadura del río Vinalopó, zonas especialmente vulnerables a fenómenos naturales.

El alcalde, Pablo Ruz, presentó el dispositivo junto al intendente principal de la Policía Local, César Zaragoza, y el concejal de Innovación y Servicios Públicos, Claudio Guilabert, en un acto celebrado sobre el terreno. “Puede parecer excesivo, pero no lo es, porque ante una inundación o una crecida súbita del barranco esta alarma va a servir para advertir a la población”, subrayó Ruz.

El primer dispositivo de alerta se ha instalado en el barranco de San Antón en Elche / Áxel Álvarez

Seis sirenas con un alcance de tres kilómetros

El sistema, pionero en España, tiene un radio de acción de unos tres kilómetros y lanzará avisos sonoros y mensajes informativos en caso de emergencia. “Es la primera alarma de seis que vamos a instalar en todo el municipio, dos en el barranco de San Antón y el resto en el Grifo, el tramo final del Vinalopó y en Los Arcos”, explicó el alcalde.

Ruz incidió en que el proyecto forma parte de una estrategia municipal para reforzar la seguridad y la preparación ante desastres naturales. “Nuestra ciudad está expuesta a las consecuencias negativas de las condiciones climáticas y tenemos que ser conscientes de que determinadas partes del municipio son zonas de riesgo. Debemos actuar de manera responsable ante las alertas”, insistió.

El alcalde detalló que el sistema “se completará con formación en emergencias” en centros educativos, sociales y sanitarios. “Si les pregunto a muchos de ustedes probablemente no sabrán qué hacer ante un terremoto o una riada desproporcionada”, apuntó. “Lo primero que hay que hacer es subir a plantas altas y no bajar a un sótano para salvar un coche. Si se pierde, se ha perdido, pero la vida humana no tiene precio. Es importante formar y concienciar”.

Formación en emergencias y cultura preventiva

El proyecto incluye un programa de formación ciudadana sobre cómo actuar en distintos escenarios de riesgo. “Vamos a enseñar qué hacer ante un terremoto o una inundación en colegios, centros de mayores y centros de personas con discapacidad”, señaló el regidor, quien destacó que se actualizará el Plan Municipal de Emergencias.

Por su parte, César Zaragoza destacó que la iniciativa “es un paso más dentro de las medidas previstas para mejorar el sistema de emergencias en Elche”. Según explicó, el objetivo principal es “establecer una cultura preventiva en toda la población, formar a los servicios de emergencia y definir protocolos claros ante riesgos sísmicos, de inundación o incendios forestales”.

Zaragoza detalló que la Policía Local está elaborando protocolos de actuación que se consensuarán con el departamento de emergencias y la Alcaldía. “Queremos formar a la población de cara al futuro, que sepan cómo reaccionar cuando escuchen la alarma”, dijo.

El Ayuntamiento de Elche quiere instalar un total de seis sirenas en los puntos de mayor riesgo de riadas / Áxel Álvarez

El propio intendente subrayó que “lo primero es generar una alerta”. Añadió que el Cecopal, órgano que agrupa a Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, y la propia Alcaldía, será el responsable de determinar cuándo activar las alarmas “en función de los datos meteorológicos y de caudal disponibles”.

¿Cuándo se activará esta alarma? Será el Cecopal quien lo decida, pero para hacerse una idea: las últimas e intensas lluvias de ocutbre, que llegaron a acumular 70 litros por metro cuadrado en Elche, con episodios graves como el hombre atrapado en su vehículo en plena rambla, sería causa de activación.

Innovación tecnológica para medir caudales y prevenir catástrofes

El concejal de Innovación, Claudio Guilabert, explicó que este sistema “es un proyecto piloto que cuenta con una potencia de 600 voltios en el caso del San Antón, mientras que las sirenas de la desembocadura del río superarán los 1.200 voltios”.

El edil destacó que el sonido alcanza zonas como el Ventorrillo Durá y la carretera de Santa Pola, y que se trabaja en nuevas medidas para controlar los caudales de los barrancos. “Estamos preparando el pliego para la medición del volumen de agua y seguimos avanzando para disponer de imágenes en tiempo real de todos los cauces”, anunció.

Sirena antirriada instalada en Elche, en el barranco de San Antón, para avisar a los vecinos de la zona sobre posibles inundaciones u otras emergencias / Áxel Álvarez

Según Guilabert, las nuevas sirenas son un sistema pionero en España. Se trata de “dar pasos agigantados que nos hacen ser un referente en materia de seguridad en la provincia, en la Comunidad Valenciana y en España”. El sistema se apoya con las cámaras instaladas 24 horas al día, que ya permiten visualizar en directo el comportamiento del agua en distintos puntos críticos. Además, desde Aigües d'Elx se han instalado ya unos medidores básicos en algunos puntos, que después serán completados con los equipos que el Ayuntamiento tiene previstos en los cauces con más riesgo.

El alcalde anunció que en en los primeros meses del próximo año el sistema quedará completado, con sirenas operativas en todos los puntos previstos.