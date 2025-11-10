Las obras del Mercado Central de Elche prevén cerrar 2025 con un retraso del 38,5 % sobre la ejecución prevista

La rehabilitación del Mercado Central de Elche va más lento de lo que se esperaba, lo que está generando cierta preocupación porque todo indica a estas alturas que no se cumplirán los plazos. Adjudicado por 8,8 millones de euros el pasado mes febrero por la empresa municipal PIMESA a una UTE formada por Involucra SL, Alcudia Servicios y Obras SL y Gestaser Obras y Servicios SL -UTE Mercado Elche-, el documento preveía finalizar el 26 de agosto del próximo año y finalizar este 2025 con el 63,5 %; es decir, que estuviera prácticamente ejecutado en dos terceras partes.

Trabajos en el Mercado Central de Elche / Áxel Álvarez

La realidad es que a 30 de septiembre, cuando se realizó la certificación de este mes, estaba al 5,14 %. La empresa municipal no espera que cuando concluya 2025 esté a más del 25 % del grado de ejecución; es decir, ni a la mitad de lo previsto en el documento. La semana pasada se advirtió por responsables de la empresa adjudicataria a los propietarios de terrazas situadas en el entorno del Mercado Central que tendrían que retirar mesas y sillas cuando se proceda a la eliminación de la cubierta de amianto por una empresa especializada, una tarea que es necesaria para continuar con el desmontaje interior en condiciones de seguridad. Tampoco se sabe nada sobre las catas arqueológicas que faltan y, aunque no se espera obtener ningún hallazgo de importancia, condiciona la continuación de unas obras que han entrado en su sexto mes. El pasado mes de mayo se obtuvo autorización de la Conselleria de Cultura para su realización, lo que hizo que el plazo para la construcción comenzara oficialmente el 26 de mayo, aunque la UTE ya había tenido la oportunidad de entrar en el Mercado Central, periodo que ganó, pues no le computa. El proyecto preveía que las obras se desarrollaran en 15 meses, de ahí su finalización para agosto de 2026, algo más de un mes después de la firma del contrato y salvada la autorización de las catas arqueológicas.

La seguridad de los pilares con refuerzos está centrando algunas de las actuaciones del Mercado Central de Elche / Áxel Álvarez

Pimesa paga cada mes en función del porcentaje de ejecución de la obra, de ahí que se conozca al detalle cuál es este. De hecho, aunque oficialmente el proyecto arrancó en mayo, ya en abril se adelantaron 12,500 euros. De este modo, hasta septiembre se ha certificado trabajos por valor de 31.500 euros, lo que corresponde a ese 5,14 %. En septiembre, el informe que envió la dirección de obra y la coordinadora de seguridad y salud indicaba, como dato interesante, que en la medición original del proyecto se omitió algún metro por lo cual el precio final del proyecto debía aumentar un 0,42 % respecto al de la adjudicación, para evitar un beneficio injusto por parte de la administración al haber licitado una obra algo más grande de lo que aparecía en el proyecto, lo que va a suponer algo más de 30.000 euros más IVA.

Las obras comenzaron hace seis meses / Áxel Álvarez

Imprevistos

También, como pasa en la mayoría de proyectos, ha sido necesario realizar tres unidades que no estaban previstas en el proyecto, pero que son necesarias para su ejecución, dice el mismo informe. Aparece en el apartado de "causa precios contradictorios" y se refiere a la limpieza de perfiles metálicos de estructura de acero y mano de imprimación, en la canalización con tubo de PVC para saneamiento y de entronques de tubería. El primero hace referencia a la necesidad de refuerzos estructurales en cada uno de los perfiles para lo que es preciso dicha limpieza del revestimiento de forma que pueda existir una buena ejecución de las soldaduras. El segundo, se refiere al colector de pluviales que atraviesa el suelo del edificio de forma diagonal, lo que afecta a los refuerzos en las zapatas de los pilares que sustentan el inmueble porque interceptan con el colector. Para ello hace falta maquinaria específica que pueda actuar debajo del forjado y ayuda manual en las zonas de difícil acceso para no afectar a la cimentación actual. Por último, hay que realizar las conexiones a los pozos existentes fuera de la planta del mercado tras la desviación del colector. Para ello hay que demoler de forma manual el pavimente existente. Ahora bien, aunque el coste de estos trabajos es de 94.000 euros no supone un aumento del precio porque se va a compensar con otras unidades de proyecto, algo que es posible porque no alcanza el 10 % del precio del contrato inicial. En cualquier caso, un trámite menos porque no hay que proceder por este asunto una modificación del contrato, ya que no alcanzan al 3 %. ¿Qué no se va a ejecutar?. Concretamente, cuatro unidades entre las que se encuentran la protección pasiva con incendios, alicatados o una puerta motorizada, todo ello por un precio similar.