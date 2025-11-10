POLÍTICA
PSOE: "Están en el aire más de 25 millones de proyectos pendientes de Mazón con Elche al no haber presupuestos"
El diputado Ramón Abad afirma que no se sabe nada de la financiación con 500.000 euros para el edificio de 45 viviendas en San Antón, 8 millones para la Ronda Sur, 3’2 millones para el tranvía, cerca de 7 millones para el bloque quirúrgico del Hospital General y casi 7 millones para la rehabilitación del antiguo convento de Las Clarisas
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, dijo este lunes que llevará al pleno municipal de noviembre una moción para exigir al gobierno autonómico entrante la ejecución inmediata de todos los proyectos pendientes en Elche tras la dimisión del president en funciones Carlos Mazón. Junto al diputado autonómico del PSPV-PSOE en Les Corts Ramón Abad, Díez denunció que, tras dos años y tres meses de la investidura, Mazón deja “un legado de promesas incumplidas que afectan a infraestructuras clave, mientras que la falta de presidente en la Generalitat y de presupuestos para 2026 amenaza con paralizar inversiones en Elche”.
Díez afirmó que “Mazón abandona su cargo con una mochila cargada de promesas electorales incumplidas para Elche” e insistió en que los compromisos adquiridos con la ciudad “se mantengan y se ejecuten sin más demora”. Entre los proyectos pendientes destacan el tranvía, la finalización de la Ronda Sur, la rehabilitación del convento de Las Clarisas como sede de la colección de arte contemporáneo de la Generalitat, el bloque quirúrgico del Hospital General, el desdoblamiento de la carretera Elche–Santa Pola, la construcción de 45 viviendas en San Antón y la continuidad de la depuradora de Algorós.
El portavoz socialista recordó que durante los dos años y tres meses de mandato de Mazón “solo ha habido discursos y visitas arropadas por el alcalde de Elche, pero pocos hechos”, y reclamó que Pablo Ruz solicite una reunión urgente con el nuevo presidente/a de la Generalitat para abordar la firma de convenios y la ejecución de estas infraestructuras antes de que finalice la legislatura.
“Carlos Mazón abandona su cargo con una mochila cargada de promesas electorales incumplidas para la ciudad”, afirma Díez, por lo cual reclama a Pablo Ruz que solicite una reunión urgente cuando haya nuevo president/a en el Palacio de la Generalitat
Además, Díez solicitó que todos los proyectos comprometidos se incluyan en los presupuestos autonómicos de 2026, “con un compromiso firme de financiación y ejecución antes del final de la legislatura”. La moción socialista también propone dar traslado del acuerdo al nuevo jefe/a del Consell y a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, “para garantizar que la voz de Elche se escuche y sus proyectos no queden en el olvido tras el cambio de gobierno”.
Sin presupuestos
Abad, por su parte, señaló que la dimisión de Mazón y la posterior ausencia de president de la Generalitat tienen consecuencias inmediatas: “Debido a la falta de un presidente, ya está claro que para el año 2026 no habrá presupuestos, incumpliendo lo que marca el Estatuto de Autonomía”, ha advertido. Según Abad, esto pone en riesgo la financiación de proyectos estratégicos para Elche, como 500.000 euros para la construcción de viviendas en San Antón, 8 millones previstos para la Ronda Sur, más de 3 millones para el tranvía, cerca de 7 millones para el bloque quirúrgico del Hospital General y casi 7 millones para la rehabilitación del antiguo convento de Las Clarisas.
Sin interés por Santa María
Abad afirmó que, además de la falta de presupuestos, “la Generalitat no ha concretado ni firmado los convenios para obras tan urgentes como la rehabilitación de la fachada de la basílica de Santa María”, confirmando que “la Generalitat no ha movido ni un papel para garantizar la seguridad de los viandantes ni la ejecución de esta infraestructura”. “¿Qué pasa, señor Ruz? ¿Ya no hay problemas con los desprendimientos? ¿b? ¿Ya no hay peligro para viandantes? ¿O solo ocurría cuando gobernaba el PSOE?”, ha agregado el diputado.
El portavoz Héctor Díez anuncia una moción para exigir al Govern entrante la ejecución inmediata de todas las promesas incumplidas por el presidente en funciones
En ese sentido, Abad aseveró que el Consell iba a solucionar los problemas de los desprendimientos de la fachada del templo donde se representa el Misteri, que se iba a hacer cargo de la ejecución de esa obra y sufragar los gastos de esa rehabilitación: “Pues, miren, nosotros en respuesta parlamentaria, por parte del consejero de Cultura, realizada el 5 de noviembre, nos dicen claramente que el Govern no tiene ningún convenio con el Consistorio para rehabilitar la fachada de Santa María”.
¡Elecciones ya!
Abad concluyó diciendo que “si PP y Vox no son capaces de ponerse de acuerdo para elegir un nuevo president, que convoquen elecciones, que el pueblo valenciano y también los ilicitanos puedan ir a las urnas para elegir a una jefa del Consell, en este caso Diana Morán, que sea la que ponga en agenda todos estos proyectos que necesita la ciudad de Elche”.
