Ruz niega que Elche tenga permiso para limpiar cauces y exige la dimisión del presidente del Júcar

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha lanzado un contundente reproche a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y ha exigido la dimisión inmediata de su presidente, Miguel Polo, a quien acusa de mantener una “relación epistolar” con el Ayuntamiento y de “no asumir las competencias que le corresponden” en materia de limpieza y control de los cauces del término municipal. Ruz ha negado, a preguntas de este diario, que el Ayuntamiento tenga autorización de la CHJ para realizar labores de desbroce en sus ramblas.

Las declaraciones se produjeron durante la presentación del nuevo sistema de alarmas sonoras de emergencia instalado por el Consistorio, donde el alcalde aprovechó para poner el foco en la falta de colaboración de la Confederación en la gestión hidráulica del municipio. “Nos dicen directamente que nos sancionan si no retiramos escombros, cuando ellos no retiran broza ni maleza. ¿Quién les sanciona a ellos? ¿El pueblo de Elche?”, cuestionó Ruz, visiblemente molesto con la actitud del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

“Un disparate” la ausencia de medidores de caudal en el municipio

El alcalde denunció la “inexistencia absoluta de medidores de caudal” instalados por la CHJ en el término municipal de Elche, algo que calificó de “disparate” y que, a su juicio, pone en riesgo la seguridad ciudadana. “No hay ningún sistema instalado en el término municipal para controlar los cauces”, explicó. “Han tenido años para instalar dispositivos, pero no hay nada. Solo disponemos de las cámaras que hemos colocado desde el Ayuntamiento”, añadió.

Ruz subrayó que, ante esta falta de medios, el Consistorio ha tenido que asumir funciones de vigilancia que no le corresponden, instalando cámaras 24 horas en varios barrancos y preparando nuevos sistemas de medición de caudal. “Es muy significativo que la Confederación sepa que hay vertidos ilegales y, en cambio, no tenga la responsabilidad de instalar medidores, que es su competencia directa”, criticó.

El alcalde recordó que los medidores son una herramienta esencial para la gestión de emergencias en episodios de lluvias intensas. “Las decisiones se toman en función de los datos, y sin datos no hay capacidad de reacción”, explicó.

Durante las últimas lluvias del 8 de octubre, según relató, Elche soportó más de 70 litros por metro cuadrado, un caudal que “habría motivado la activación de las alarmas” si existieran los mecanismos de control adecuados.

El Ayuntamiento defiende su actuación y rechaza las sanciones

El primer edil ilicitano también salió al paso de las posibles sanciones anunciadas por la Confederación por supuestos vertidos y retirada de escombros en zonas del cauce del Grifo. Ruz calificó esas actuaciones de “osadía institucional” y defendió la labor del Ayuntamiento, que “limpia escombros, hace su papel y cumple su labor, que no cumple la Confederación. Y encima tiene la osadía de reprocharnos algo que ellos mismos no hacen. Este es el nivel”, declaró con dureza.

El alcalde insistió en que el Consistorio actúa de forma proactiva cada vez que se detecta un vertido ilegal, aunque reconoció que “no se puede llegar a todo” en un término municipal tan extenso como el ilicitano. “El número de incívicos es mínimo, pero hacen mucho daño”, dijo, subrayando que la Policía Local utiliza cámaras en los caminos rurales y puntos crítico para controlar vertidos y coordinar limpiezas.

Ruz remarcó que el Ayuntamiento cumple sus competencias, mientras que la CHJ “se limita a mirar hacia otro lado”. “Ellos tienen la competencia directa sobre los cauces y no la ejercen. Y cuando lo hacemos nosotros, nos sancionan”, lamentó.

Barranco de San Antón, uno de los más afectados por las últimas lluvias y que es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar / Áxel Álvarez

“Necesitamos un presidente normal con quien poder hablar”

En su intervención, el alcalde fue más allá y pidió públicamente la dimisión del presidente de la CHJ, Miguel Polo, a quien responsabiliza de la falta de comunicación y de la parálisis administrativa en la zona. “La pregunta es cuándo dimite Polo, de una vez. Necesitamos un presidente normal, con el que podamos hablar de manera fluida y que se ponga en contacto con nosotros o con la Policía de forma habitual”, manifestó.

Ruz denunció que la relación entre el Ayuntamiento y la Confederación se limita a comunicaciones escritas y formales, sin diálogo operativo ni coordinación directa. “En un municipio como el nuestro, con 250.000 habitantes y 330 kilómetros cuadrados de término municipal, no puede ser que la relación sea epistolar. Estamos en otro momento, pero parece que nadie ha aprendido nada”, apuntó. Ruz negó tajantemente que el Ayuntamiento de Elche tenga autorización para limpiar los cauces de la CHJ, como sí se expone en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica.

El alcalde reclamó una gestión más moderna y colaborativa: “Espero de la Confederación que tengamos un contacto directo, que nos instruya, que nos diga qué está ocurriendo. No que todo se limite a cartas o expedientes”. “Que se ponga las pilas, que dimita y deje paso a alguien más capaz”, concluyó.

Choque institucional prolongado

Las tensiones entre el Ayuntamiento de Elche y la Confederación Hidrográfica del Júcar no son nuevas. Desde hace meses, años incluso, el gobierno municipal viene criticando la falta de mantenimiento de los cauces y la ausencia de inversión en infraestructuras hidráulicas.

El regidor recordó que la CHJ es la única responsable legal de los cauces públicos y que su falta de actuación “pone en riesgo a cientos de familias” que viven en zonas bajas del término municipal. “Nosotros hacemos lo que podemos, pero sin la colaboración de la Confederación es imposible garantizar una respuesta integral ante fenómenos meteorológicos extremos”, afirmó.