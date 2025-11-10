Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UMH conmemora el 25 aniversario del Palmeral de Elche

Las actividades tendrán lugar en el Aula Plaça Baix con mesas temáticas, intervenciones breves de especialistas y coloquio con el público

Poda en un huerto de palmeras de Elche

Poda en un huerto de palmeras de Elche / Áxel Álvarez

M. Alarcón

M. Alarcón

Bajo el título Jornadas Palmeral 25: Una reflexión para el futuro, la Cátedra Palmeral d’Elx de la Universidad Miguel Hernández (UMH) celebrará durante noviembre y diciembre un ciclo de actividades para conmemorar el 25 aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas actividades arrancarán el 11 y el 13 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Aula Plaça de Baix de la UMH.

Las jornadas contarán con la participación de los distintos sectores que trabajan por y para el sostenimiento de este Patrimonio como técnicos municipales, especialistas en patrimonio, investigadores universitarios y representantes de asociaciones vinculadas al Palmeral, junto a representantes institucionales y la ciudadanía activa.

El Palmeral de Elche fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000

El Palmeral de Elche fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 / Áxel Álvarez

Cada sesión se desarrollará en el Aula Plaça de Baix de la UMH y seguirán ejes temáticos como el Palmeral, la UNESCO, valorización de recursos generados por el palmeral o la educación en valores relacionados con el mismo. La jornada se desarrollará con un formato de tres bloques: Mesa temática abierta, con intervenciones breves de especialistas; Intervención de invitados especialistas en el tema a tratar; y coloquio con el público para facilitar la interacción entre participantes.

Dátiles

Las jornadas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, el Vicerrectorado de Economía y Sociedad de la UMH, la Asociación de Productores de dátiles de Elche, el Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO) de la UMH, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) y los proyectos de investigación relacionados con el palmeral ilicitano ValoraCV, Ecobiofun y Simplydate.

