La UMH conmemora el 25 aniversario del Palmeral de Elche

Bajo el título Jornadas Palmeral 25: Una reflexión para el futuro, la Cátedra Palmeral d’Elx de la Universidad Miguel Hernández (UMH) celebrará durante noviembre y diciembre un ciclo de actividades para conmemorar el 25 aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas actividades arrancarán el 11 y el 13 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Aula Plaça de Baix de la UMH.

Las jornadas contarán con la participación de los distintos sectores que trabajan por y para el sostenimiento de este Patrimonio como técnicos municipales, especialistas en patrimonio, investigadores universitarios y representantes de asociaciones vinculadas al Palmeral, junto a representantes institucionales y la ciudadanía activa.

El Palmeral de Elche fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 / Áxel Álvarez

Cada sesión se desarrollará en el Aula Plaça de Baix de la UMH y seguirán ejes temáticos como el Palmeral, la UNESCO, valorización de recursos generados por el palmeral o la educación en valores relacionados con el mismo. La jornada se desarrollará con un formato de tres bloques: Mesa temática abierta, con intervenciones breves de especialistas; Intervención de invitados especialistas en el tema a tratar; y coloquio con el público para facilitar la interacción entre participantes.

Dátiles

Las jornadas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, el Vicerrectorado de Economía y Sociedad de la UMH, la Asociación de Productores de dátiles de Elche, el Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO) de la UMH, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) y los proyectos de investigación relacionados con el palmeral ilicitano ValoraCV, Ecobiofun y Simplydate.