El Ayuntamiento de Santa Pola cobra directamente la tasa de alcantarillado y aguas pluviales

El Ayuntamiento de Santa Pola ha asumido desde este año la gestión directa del tributo correspondiente al servicio de “Alcantarillado y Aguas Pluviales”, una tasa que hasta 2024 cobraba la empresa Hidraqua S.A. junto con el recibo del suministro de agua potable. Esta medida implica que los vecinos deberán abonar el importe de 2025 directamente al Consistorio, y no mediante la domiciliación bancaria anterior.

Nuevo sistema de cobro municipal

Hasta el ejercicio de 2024, el recibo de la tasa de abastecimiento de agua y el de alcantarillado se cobraban conjuntamente, de forma trimestral, a través de Hidraqua. Sin embargo, para 2025 la liquidación y el cobro de la tasa de alcantarillado y aguas pluviales se realizará de manera directa por el Ayuntamiento, en el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 16 de diciembre de 2025.

Desde el departamento de Rentas e Inspección Tributaria se continúa con la actualización del padrón de contribuyentes asociados a este tributo. Por ello, los ciudadanos que hayan recibido el recibo del alcantarillado y aguas pluviales, aunque lo tuvieran domiciliado en ejercicios anteriores, deberán efectuar el pago manualmente este año.

El Ayuntamiento de Santa Pola pasa a cobrar directamente a partir de este año la tasa de alcantarillado y aguas pluviales / INFORMACIÓN

Dónde y cómo se puede pagar

El pago puede realizarse presencialmente en las dependencias municipales, ubicadas en la calle Marqués de Molins, nº 30, o de manera telemática a través del TPV virtual disponible en la web del Portal Contribuyente del Ayuntamiento de Santa Pola.

También es posible abonar el recibo en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras con el Consistorio. En todos los casos, el plazo límite de pago será el 16 de diciembre, por lo que el Ayuntamiento recomienda a los vecinos no esperar al último momento para evitar incidencias.

Este cambio responde a la intención municipal de simplificar la gestión de los tributos locales y mejorar la atención al ciudadano, garantizando que los fondos recaudados reviertan de forma directa en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio.

Domiciliación bancaria para 2026

El consistorio ha recordado que los contribuyentes que deseen recuperar la domiciliación bancaria del tributo para los próximos ejercicios podrán solicitarla de tres maneras. La primera opción es acudir personalmente al departamento de Rentas e Inspección Tributaria del Ayuntamiento, en la calle Marqués de Molins, nº 30.

Otra alternativa es dar la orden directamente en la oficina bancaria habitual, indicando los datos del recibo. Y finalmente, se puede tramitar a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Pola, presentando una instancia para domiciliar el pago e incluyendo el número de IBAN y el certificado de titularidad de la cuenta. El trámite puede realizarse mediante la web de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Pola.