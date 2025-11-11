Callnak impulsa su expansión desde la UMH de Elche con 200.000 euros para su calzado de impresoras 3D

La empresa Callnak, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha cerrado una ronda de financiación de 200.000 euros que consolida su crecimiento y la prepara para su inminente salida al mercado. De este montante, 100.000 euros proceden de una ampliación de capital privado, mientras que la cantidad restante corresponde a un impulso económico de ENISA. El apoyo del Área de Emprendimiento y los Servicios Jurídicos del PCUMH ha sido clave para materializar esta operación.

Innovación ilicitana

La start-up, fundada por los jóvenes emprendedores Ignacio Español Román y Pablo Jaspers Callado, ambos diseñadores de producto de Elda, está revolucionando la industria del calzado desde su sede en Elche. Su propuesta se basa en la fabricación de calzado 100% impreso en 3D, un proceso que permite producir zapatillas ligeras, sostenibles y totalmente personalizables.

“El próximo paso es lograr nuestras primeras ventas antes de que acabe el año y estar a pleno rendimiento en enero”, explica Jaspers, quien considera que esta inyección económica supone “un punto de inflexión para el proyecto”. Añade que “una vez estemos establecidos en el mercado nacional queremos dar el salto a nivel europeo, que estimamos será de cara a 2027”.

Calzado por encargo, sin residuos ni stock

Callnak propone un cambio de paradigma en la producción de calzado: pasar de los grandes volúmenes deslocalizados a un modelo de fabricación digital, bajo demanda y de proximidad. “Imprimimos cada par cuando se recibe el pedido. Esto nos permite no generar residuos, no acumular stock y ofrecer al cliente algo único. Además, todo el calzado es reciclable”, afirma Ignacio Español, quien añade que trabajan en un sistema de devolución del producto usado para cerrar el ciclo de sostenibilidad.

Los fundadores de Callnak trabajan en el Parque Científico de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

La impresión 3D posibilita fabricar zapatillas con una estructura continua, sin costuras ni pegamentos, lo que las hace más resistentes y ligeras. Además, al automatizar el proceso y eliminar pasos intermedios, se logra una producción eficiente, local y con cero residuos. El cliente puede incluso personalizar el diseño y la talla, una apuesta por un consumo más consciente y adaptado a cada persona.

De la idea al reconocimiento

La idea nació, según sus fundadores, de una necesidad personal: “No encontrábamos un calzado que fuera realmente cómodo, duradero y sostenible, sin renunciar al diseño. Entonces empezamos a explorar las posibilidades de la impresión 3D y vimos que podíamos crear una zapatilla que integrara todo eso desde el diseño hasta la producción”.

El prototipo presentado a la 14ª Maratón de Creación de Start-ups de la UMH fue desarrollado íntegramente con sus propias impresoras 3D y materiales técnicos de última generación. Cada par se imprime en una sola pieza, optimizando el uso del material y maximizando su durabilidad. Su diseño, limpio y minimalista, combina estética, funcionalidad y ergonomía, con una estructura que actúa como amortiguación natural.

Durante los meses de aceleración en la Maratón, el equipo validó su producto con usuarios reales, ajustó procesos y definió su estrategia de entrada al mercado. Actualmente planean lanzar una edición limitada en preventa para validar su propuesta y escalar la producción, con el objetivo de entregar los primeros pedidos en Navidad.

Premios, mentorización y futuro europeo

Callnak fue una de las ganadoras de la 14ª edición de la Maratón de Creación de Start-ups UMH, donde obtuvo el premio especial de la Cátedra del Calzado San Crispín-UMH, el de INESCOP y uno de los Santander X Spain Awards. También recibió el Premio de Mentorización de INESCOP, que le permitió realizar las pruebas iniciales de sus modelos.

El respaldo del Parque Científico de la UMH ha proporcionado a la empresa mentorización, asesoría legal y conexión con inversores, además de acceso a programas de aceleración. Gracias a ello, los fundadores calculan que con 38 impresoras 3D podrán fabricar hasta 4.800 pares de zapatillas al año, con un tiempo de producción aproximado de un día por unidad.

Con la nueva inversión y los reconocimientos obtenidos, Callnak se posiciona como una de las startups más prometedoras del ecosistema innovador ilicitano, uniendo tecnología, sostenibilidad y diseño para transformar el futuro de la industria del calzado desde Elche hacia Europa.