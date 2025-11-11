La cantante Catherine Russell encabeza una semana repleta de propuestas musicales, teatrales y de cine en Elche

La cantante neoyorquina Catherine Russell, galardonada con un Premio Grammy, encabeza la programación cultural de la semana en Elche con su espectáculo Clásicos del jazz. El concierto tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 20 h en el Gran Teatro, con entradas disponibles en taquilla y en vivaticket.es.

Hija del legendario pianista y director musical de Louis Armstrong, Luis Russell, y de la cantante y guitarrista pionera Carline Ray, Catherine Russell ha girado por todo el mundo junto a artistas como David Bowie, Cyndi Lauper o Paul Simon, consolidándose como “una de las cantantes más destacadas de nuestro tiempo”, según The Wall Street Journal.

En el Gran Teatro, la cita teatral de la semana será el domingo 16 de noviembre a las 19 h con la representación de Los lunes al sol, una adaptación escénica del clásico cinematográfico de Fernando León de Aranoa. La obra, dirigida por Eduard Cortés y protagonizada por Carlos Hipólito junto a un sólido elenco, ofrece una mirada actualizada sobre el desempleo, la pérdida de expectativas y la dignidad de la clase trabajadora. Con una puesta en escena sobria y cercana, la función invita al público a reflexionar sobre la realidad social contemporánea sin renunciar al humor y la emoción. Las entradas, entre 20 y 24 euros, pueden adquirirse en taquilla o a través de vivaticket.es.

Otros escenarios

Además de los grandes nombres del cartel, la semana llega cargada de propuestas para todos los públicos y en diferentes espacios de la ciudad. Desde el teatro más comprometido hasta la danza contemporánea o el cine europeo, el programa de Cultura del Ayuntamiento de Elche busca acercar las artes escénicas a todos los barrios y fomentar el acceso a la cultura local.

En L’Escorxador, el sábado 15 de noviembre a las 21 h se representará Gesto, una pieza de la compañía Taiat Dansa que fusiona movimiento, palabra y música en directo para reflexionar sobre la identidad corporal y el poder del gesto. La obra, dirigida por Ariadna Montfort y Patricia Gómez, ha recibido elogios en festivales nacionales por su enfoque innovador y su estética minimalista. Las entradas, a 5 euros, pueden adquirirse en taquilla o en vivaticket.com.

El mismo centro cultural acoge durante todo el mes la exposición Coming Out Rage, de la artista Carlota Lizewski, una muestra que combina fotografía, instalación y vídeo para explorar los procesos de visibilidad y empoderamiento del colectivo LGTBIQ+. La autora propone una mirada crítica y sensible sobre la ira como fuerza transformadora y herramienta de cambio social. La entrada es libre y el horario se mantiene de lunes a domingo con franjas de mañana y tarde.

Los más pequeños también tienen su espacio en la programación con el espectáculo Imagilusión – Tributo Disney, que se representará el domingo 16 de noviembre en dos pases, a las 12 y a las 18 h, en La Llotja. Se trata de un montaje musical interactivo, adaptado a la lengua de signos y pensado para disfrutar en familia, con voces en directo, coreografías y los temas más conocidos del universo Disney. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros más gastos de gestión.

Por otro lado, la Filmoteca del Odeón proyectará esta semana el largometraje francés Misterioso asesinato en la montaña, dirigido por Dominik Moll, un thriller rural con tintes de crítica social que fue premiado en los César de 2023. Los pases serán del 12 al 16 de noviembre, en horario de 17.30, 20 y 22.30 h (el domingo solo a 17.30 y 20 h), con entradas a 3 euros. Esta propuesta se suma al objetivo municipal de consolidar la filmoteca como punto de encuentro para los amantes del cine de autor y las producciones europeas contemporáneas.

Finalmente, la semana se completa con el Elche Rock Fest, que reunirá el sábado 15 en La Llotja a las bandas locales Les Pick Ups y Los Giros para una noche de música en directo que busca reforzar la escena ilicitana. La organización prevé una gran afluencia de público en este evento que celebra el talento emergente de la ciudad y reivindica el papel de Elche como referente cultural en la provincia.

Programación destacada por espacios

GRAN TEATRO

C/ Kursaal, 1, 03203 Elche

Catherine Russell – Clásicos del jazz

🗓 Viernes 14 de noviembre – 20 h

💶 Entradas: 30, 40 y 45 €

⏱ Duración: 90 minutos

Venta en taquilla y vivaticket.es

Teatro: Los lunes al sol

🗓 Domingo 16 de noviembre – 19 h

💶 Entradas: 20, 22 y 24 € (con descuentos aplicables)

⏱ Duración: 100 minutos

Una obra que invita a reflexionar sobre el desempleo, la dignidad y la justicia social a través de una narrativa sincera y conmovedora.

L’ESCORXADOR

C/ Curtidors, 23, 03203 Elche

Danza contemporánea: Gesto , de Taiat Dansa

🗓 Sábado 15 de noviembre – 21 h

💶 Entrada única: 5 €

Venta en taquilla, vivaticket.com o en L’Escorxador una hora antes del inicio.

Taller de narración oral: Te cuento , con Marisela Romero

🗓 Sábados 15, 22 y 29 de noviembre – de 9.30 a 13.30 h

🎟 Plazas gratuitas con inscripción previa en ludomovilmeujoc@gmail.com

Exposición: Coming out Rage , de Carlota Lizewski

📅 Hasta el 14 de diciembre

⏰ De lunes a jueves (17–21 h), viernes (17–20 h), sábados (10–14 y 17–20 h), domingos (10–13 h).

LA LLOTJA

C/ José María Castaño Martínez, 13, 03202 Elche

Pop Rock: Mind2Mode – Tributo a U2, Depeche Mode y Simple Minds

🗓 Viernes 14 de noviembre – 21 h

💶 Entrada: 20 € + gastos

Un megaespectáculo con los grandes éxitos de tres bandas míticas.

Elche Rock Fest: Les Pick Ups + Los Giros

🗓 Sábado 15 de noviembre – 20 h

💶 Anticipada: 12 € | En taquilla: 14 €

Presentación del nuevo disco Bossy Love y temas de Los Giros, en una cita 100% ilicitana.

Teatro musical familiar: Imagilusión – Tributo Disney

🗓 Domingo 16 de noviembre – 12 y 18 h

💶 Entrada anticipada: 10 € + gastos

+3 años | ⏱ 75 minutos

Un espectáculo inclusivo y adaptado a la lengua de signos, con los grandes clásicos de Disney.

CINE ODEÓN

C/ Juan Ramón Jiménez, 18, 03295 Elche