La carrera solidaria de la Policía Nacional abre la inscripción

El próximo 7 de diciembre se correrá la cuarta edición de la carrera solidaria que organiza la Comisaría Local de Policía Nacional en Elche, “Ruta 091”, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento ilicitano. Los dos colectivos beneficiados con la recaudación en esta ocasión son la Fundación Conciénciate Elche y Dacerelx Asociación Daño Cerebral Adquirido de Elche. Será la primera edición sin el agente Norberto Parra, recientemente fallecido, y alma máter de la prueba.

El recorrido será de 5,6 kilómetros, con inicio y llegada en el Paseo de la Estación de Elche. La prueba discurrirá por las calles: Paseo de la Estación, Carrer Ample, Corredora, avenida Juan Carlos I, avenida de Santa Pola, Camí del Gat, Escultor Capuz, Chopo, Santos Ángeles Custodios, Policía Nacional, camino de Benlarda, camino de las Almazaras, Curtidores, camino de Felip, Mayor del Raval, San Juan, Mayor del Pla, Gabriel Miro, Reina Victoria, puente de Canalejas, Plaça Baix, Corredora, Carrer Ample y Paseo de la Estación. Durante el trayecto, policías, voluntarios y balizas indicarán el recorrido correcto. Habrá premios para los tres primeros clasificados tanto en hombres como en mujeres en dos categorías: Absoluta y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Podrán inscribirse en la prueba todas aquellas personas a partir de 14 años de edad, hasta un máximo de 1.200 participantes. Las inscripciones podrán realizarse a través de una pasarela web: https://ruta091.com/eventos/. Los menores de edad necesitarán autorización paterna para poder participar. La cuota de inscripción es de 12 euros. Existirá un dorsal solidario, llamado “Dorsal 0”, donde cada persona podrá donar lo que estime conveniente. Este dorsal 0, al tratarse de una donación voluntaria, en ningún caso dará derecho a camiseta.

Cartel de la carrera que se disputa el 7 de diciembre en Elche / INFORMACIÓN

Dorsales

La recogida del dorsal junto con el chip se realizará desde el viernes 5 hasta el mismo día de la prueba, 30 minutos antes de que dé comienzo. Para retirar el dorsal será imprescindible acreditarse con DNI o similar. Cuando no sea el titular el que recoja el dorsal, deberá presentar autorización de este con fotocopia de su DNI o similar. Los menores de edad deberán presentar una fotocopia del DNI del padre/madre/tutor, y la autorización de estos, para poder retirar su dorsal.