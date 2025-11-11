Crevillent celebra la X Exposición de la Alfombra como muestra de apoyo a su industria

Crevillent ya disfruta de la X Exposición de la Alfombra de Crevillent, una muestra que podrá visitarse hasta el 20 de noviembre en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián” y que rinde homenaje al sector más representativo históricamente del municipio y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Agencia de Desarrollo Local (ADL). La exposición fue inagurada por la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, acompañada por el director general de Industria de la Generalitat Valenciana, Julio Delgado, y el presidente de la patronal alfombrera Unifam, Eduardo Díaz.

Una muestra que une pasado, presente y futuro

La exposición se estructura en tres espacios diferenciados: uno dedicado a la fotografía de los orígenes del sector; otro con una colección privada única de equipamiento productivo y telares de tamaño medio; y un tercero con un muestrario actual de 21 alfombras, donde se refleja la calidad, diversidad de tejidos y el uso de distintas materias primas. En esta décima edición participan nueve empresas locales del municipio.

Durante la inauguración, la alcaldesa Lourdes Aznar Miralles subrayó que “esta décima edición no sólo pone en valor uno de los sectores más emblemáticos de nuestro municipio, sino que también nos permite presumir de historia, tradición y futuro”. Añadió que “con la participación de todas las empresas se representan los procesos de producción: desde el hilado y la tintura, pasando por el diseño y la tejeduría, hasta los acabados finales, es decir, se muestra el recorrido completo y la capacidad de nuestra industria alfombrera”.

Una de las maquinarias de la industria textil crevillentina de la exposición de Unifam / INFORMACIÓN

Compromiso institucional con la industria crevillentina

El director general de Industria, Julio Delgado Espinós, destacó que las empresas y el tejido industrial de Crevillent “representan el modelo de industria que queremos para toda la Comunitat Valenciana”. En su intervención subrayó que se trata de compañías “que unen la innovación industrial y la identidad de un territorio y son competitivas, exportadoras, modernas y un referente en su sector”.

Delgado también puso en valor la cooperación entre empresas, asociaciones y administraciones, al asegurar que “Crevillent representa un modelo de cooperación que queremos implantar en todo el territorio”. Recordó, además, el compromiso de la Generalitat con el tejido empresarial del municipio mediante convocatorias de ayudas como Inpyme, “en las que este año hemos concedido un millón de euros para impulsar las inversiones productivas de 15 empresas del municipio”.

Asimismo, hizo referencia a las subvenciones para asociaciones empresariales de las que Unifam ha sido beneficiaria con más de 58.000 euros para apoyar el desarrollo de tres proyectos del sector. Delgado señaló la importancia de disponer de entornos industriales adecuados con infraestructuras y servicios que favorezcan el crecimiento, recordando que a través del Ivace la Conselleria ha destinado este año más de 900.000 euros para la modernización de cuatro áreas industriales de Crevillent.

Público asistente a la inauguración de la exposición de la alfombra de Crevillent / INFORMACIÓN

También mencionó la nueva política de clústeres industriales presentada por la Conselleria, que incluye una línea de ayudas de 1,8 millones de euros para potenciar la competitividad y cooperación empresarial, de la que podría beneficiarse el sector de moquetas y alfombras local.

Unifam destaca el impulso exportador del sector

Por su parte, el presidente de Unifam, Eduardo Díaz Mas, destacó que “somos un sector que ha aumentado en el último año, en el período de enero a agosto, un 10 % las exportaciones, según datos del Ministerio, y si abrimos más el prisma, en los últimos 15 años hemos aumentado un 250 % las exportaciones”.

El representante de la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras, Moquetas y Revestimientos recordó además que “hace 15 años, Estados Unidos era el primer destino que absorbía el 40 % de las exportaciones globales de la alfombra y moqueta, y ahora, manteniendo la misma cifra de negocio allí, la cuota estadounidense supone un 12 % del total mundial, lo que refleja la diversificación internacional del sector”.

Entre los asistentes a la visita oficial estuvieron la edil de la ADL, Gema Escolano Berná, el director de la agencia, Rafael Pastor Castelló, miembros de la corporación municipal, representantes de empresas y entidades crevillentinas, así como el alumnado del Taller de Empleo, que realizará las visitas guiadas durante las próximas semanas.

Inauguración de la exposición sobre la industria alfombrera de Crevillent / INFORMACIÓN

Presentación de tres proyectos innovadores

Antes de la inauguración, las autoridades participaron en la presentación de tres proyectos incluidos en un expediente de Unifam dentro de la convocatoria INTENTI 2025 de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, destinada a apoyar actividades no económicas de asociaciones empresariales que impulsen la reindustrialización de la Comunitat Valenciana.

Los proyectos fueron expuestos por Eduardo Fages (AITEX), con el “Proyecto Eco-Backing”; Julián Vicente (Synectia Software S.L.), con el “Proyecto ODS”; y Anastasia Pérez (Padima Team S.L.P.), con el “Proyecto IGP”.

La alcaldesa Lourdes Aznar felicitó a Unifam y a las empresas colaboradoras “por el desarrollo de estas iniciativas”, destacando que el sector de la alfombra y la moqueta de Crevillent, con más de seis siglos de historia, “no sólo mantiene su vocación, ilusión y talento, sino también una constante dedicación para adaptarse a los continuos cambios, personalizar su oferta y diferenciarse de la competencia con un posicionamiento destacado a nivel nacional e internacional”.

Los tres proyectos son beneficiarios de una ayuda conjunta de 58.000 euros del programa INTENTI 2025. El Proyecto Eco-Backing busca alternativas al poliuretano y al látex para desarrollar productos más sostenibles, dentro de la Estrategia de Sostenibilidad de la Generalitat. El Proyecto ODS plantea una herramienta digital de diagnóstico y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las empresas del sector, y el Proyecto IGP prepara la solicitud de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para las alfombras y moquetas de Crevillent, en el marco del nuevo Reglamento (UE) 2023/2411.