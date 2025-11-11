Elche ultima un censo del Palmeral por su 25 aniversario Unesco

El Ayuntamiento de Elche pondrá en marcha un registro y censo de palmeras dentro de la zona reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, una de las principales actuaciones incluidas en el programa conmemorativo por el 25 aniversario del Palmeral ilicitano. Esta iniciativa forma parte de las actividades organizadas por la concejalía de Medio Ambiente, que durante todo noviembre rendirá homenaje a este emblema natural con propuestas culturales, familiares y científicas.

Actividades culturales y familiares durante todo el mes

El edil de Palmeral y Medio Ambiente, José Antonio Román, explicó que las celebraciones comienzan el jueves 13 de noviembre en el Hort de Pontos con el concierto ‘Música para el Palmeral’, a cargo del Conservatorio de Música. Los días 15 y 16 de noviembre se celebrará la iniciativa ‘El Elixir del Palmeral’, un escape room dirigido a toda la familia en el que los participantes se convertirán en agentes que deben seguir las pistas de un misterioso elixir capaz de “despertar la vida o el olvido”. Esta propuesta lúdica partirá desde el Palacio de Altamira, junto al Paseo de Jaca, y recorrerá diversos huertos de palmeras.

El concejal de Medio Ambiente presenta el programa de actos propio que tendrá la conmemoración del 25 aniversario de la consecución del título de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco para el Palmeral de Elche / INFORMACIÓN

Convenio con la UMH y el IVIA para la investigación

Román también destacó la firma inminente de un convenio entre el Ayuntamiento de Elche, la Universidad Miguel Hernández (UMH) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Este acuerdo permitirá compartir líneas de investigación sobre el Palmeral, así como avanzar en la presentación del registro y censo de palmeras que servirá para mejorar la gestión y conservación del espacio declarado Patrimonio Mundial.

Entre las actividades complementarias, el edil señaló una cata de vinos locales que se celebrará en el Hort de Pontos, “un entorno único para demostrar los múltiples usos que puede tener nuestro preciado patrimonio”. Además, el 25 de noviembre se presentará en el Hort del Xocolater el libro ‘Fotos del Palmeral’, un primer tomo elaborado por la Asociación Fotográfica de Elche en colaboración con el Ayuntamiento.

Charlas, catas y la gran Festa del Palmeral

El Centro de Congresos de Elche acogerá el 27 de noviembre una charla sobre los costes y retos del Palmeral, una cita en la que se abordarán los desafíos actuales para mantener viva esta herencia cultural y natural. Dos días después, el 29 de noviembre, el Hort de Pontos será escenario de la IV Festa del Palmeral, que incluirá actividades para todas las edades, desde un campeonato de trepa hasta uno de lanzamiento de dátil, en “una jornada de convivencia muy bonita para que todos podamos disfrutar”, apuntó Román.

El Ayuntamiento de Elche ha creado una imagen exclusiva para conmemorar e identificar el 25 aniversario del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad / INFORMACIÓN

El programa culminará el 30 de noviembre con el acto conmemorativo del XXV aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad. El concejal de Medio Ambiente aseguró que “va a ser un muy buen año para nuestro palmeral y vamos a conseguir todos los objetivos que nos hemos propuesto desde el inicio de la legislatura”.