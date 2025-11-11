Neurociencias logra reducir en ratones el consumo de alcohol y la ansiedad por la abstinencia

Un nuevo estudio del Instituto de Neurociencias (IN) UMH-CSIC ha demostrado en ratones la eficacia de un tratamiento experimental contra el alcoholismo. El compuesto, denominado MCH11, ha mostrado una reducción significativa del consumo de alcohol y de la ansiedad asociada a la abstinencia, con resultados distintos según el sexo. Este hallazgo podría ser la base de futuros tratamientos personalizados para el trastorno por uso de alcohol, una de las adicciones más extendidas a nivel mundial.

MCH11, una molécula innovadora con efecto selectivo

La investigación, desarrollada durante cuatro años por el laboratorio de Neuropsicofarmacología traslacional de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, que dirige el catedrático Jorge Manzanares en el IN —centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)—, ha sido publicada en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy. El equipo forma parte también del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y de la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones (RIAPAD).

El trastorno por uso de alcohol provoca 2,6 millones de muertes al año en todo el mundo. “Sin embargo, las terapias actuales están mostrando serias limitaciones”, apunta Abraham Torregrosa, primer autor del estudio, quien recuerda que hasta un 70 % de los pacientes recaen durante el primer año de tratamiento.

El sistema endocannabinoide, clave para controlar la adicción

Para desarrollar una terapia más eficaz, los investigadores se centraron en el sistema endocannabinoide, una red que conecta el sistema nervioso con el resto del organismo y regula placer, motivación y estrés, procesos implicados en la adicción al alcohol. En las personas con este trastorno, los niveles del endocannabinoide 2-araquidonilglicerol (2-AG) se reducen, lo que altera las señales cerebrales relacionadas con el bienestar y el control del impulso de consumo.

La molécula MCH11 actúa como inhibidora de la enzima monoacilglicerol lipasa, responsable de degradar el 2-AG. Al bloquearla, aumenta la cantidad de 2-AG disponible en el cerebro, lo que disminuye la necesidad de beber y los síntomas de abstinencia. “Nuestros resultados demuestran que MCH11 actúa sobre los mecanismos del sistema nervioso que ayudan a controlar el impulso de consumir alcohol, pero sin producir efectos secundarios indeseados”, explica Manzanares. “Este hallazgo es particularmente relevante, porque los comportamientos impulsivos están estrechamente relacionados con el desarrollo y mantenimiento del alcoholismo”, añade.

Diferencias entre sexos y efectos complementarios

Los ensayos mostraron que MCH11 tiene efectos ansiolíticos y antidepresivos, sin afectar a la función motora ni cognitiva de los ratones. No obstante, se observaron diferencias significativas entre machos y hembras. “En los machos, la respuesta al tratamiento fue efectiva con dosis bajas y medias, mientras que las hembras requirieron dosis más altas para obtener efectos similares”, explica Manzanares.

Los análisis genéticos también evidenciaron la acción del compuesto. “Sabemos que ciertos genes se alteran con el trastorno por uso de alcohol, y hemos comprobado mediante análisis de PCR que esas alteraciones se corrigen con MCH11 en ratones de ambos sexos, aunque las hembras necesiten una dosis mayor”, añade Torregrosa.

El compuesto MCH11 actúa sobre el sistema endocannabinoide para disminuir el impulso de beber alcohol y los síntomas de abstinencia en ratones / Biomedicine & Pharmacotherapy

El equipo probó además una combinación de MCH11 con topiramato, un medicamento ya utilizado en el tratamiento del alcoholismo. “Hemos comprobado que la combinación de ambos compuestos es la más efectiva”, destaca Manzanares, quien apunta al potencial de MCH11 como parte de una terapia combinada y personalizada, adaptada a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

Próximos pasos hacia la aplicación clínica

A pesar de los resultados alentadores, los investigadores subrayan que se trata de un estudio preclínico, y que el compuesto aún no está disponible para uso humano. “Los resultados son muy prometedores, pero aún preliminares; queda un largo camino por recorrer entre demostrar la eficacia de un fármaco en modelos animales y poder aplicarlo en pacientes”, señala Manzanares.

El trabajo ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación, el programa Severo Ochoa para Centros de Excelencia, la RIAPAD (Instituto de Salud Carlos III) y ISABIAL.

La investigación completa puede consultarse en la publicación https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.118662. En este documetno se puede ver que el estudio concluye que "MCH11 redujo la autoadministración de etanol y la motivación por beber en ratones machos y hembras, siendo los machos más sensibles al tratamiento. Además, el tratamiento combinado con MCH11 y topiramato produjo la reducción más significativa del consumo de etanol en comparación con cualquiera de los fármacos por separado. En conjunto, estos hallazgos respaldan a MCH11 como una posible herramienta terapéutica frente al trastorno por uso de alcohol, actuando mediante la modulación del sistema endocannabinoide".