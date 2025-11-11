Pimesa presupuesta 28,9 millones para 2026, con 17 millones de inversiones centrados en vivienda

La empresa pública Pimesa tendrá la responsabilidad de sacar adelante buena parte de los grandes proyectos del gobierno municipal que forman PP y Vox para 2026. El lunes se aprobó en el consejo de administración el Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación para el año próximo, por un total de 28’9 millones de euros, un plan ambicioso a nivel municipal, que contempla alrededor de 17 millones de euros sólo en materia de vivienda. Proyectos en su mayoría ya conocidos, pero que va a tener una importancia capital en conocer si se cumplen las directrices municipales.

La rehabitación de Porfirio Pascual deberá acabar en 2026 / Áxel Álvarez

El vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, quien compareció junto al alcalde, Pablo Ruz, y el director de Pimesa, Antonio Martínez, detalló los principales proyectos que deberán de finalizar en 2026, destacando la rehabilitación integral del barrio de Porfirio Pascual, a lo que se sumará las intervenciones de reurbanización del entorno, con una inversión prevista de 8’7 millones de euros. Dijo el concejal que 2026 también va a suponer el inicio de las obras de construcción del edificio de 45 viviendas en el barrio de San Antón, destinados al realojo de familias propietarias del bloque 8 y a la adquisición de las viviendas de este bloque. Se prevé además el derribo de los cuatro bloques iniciales de la primera fase (11,12,13 y 14) cuyas obras ya se han iniciado en el caso del 11, junto a la demolición del bloque 8.

El concejal aseguró que el Ayuntamiento tendrá que decidir entonces qué hace con esos solares, aunque lo más lógico será pensar que sirvan para construir los nuevos edificios porque hay 700 familias pendientes aún de realojo que siguen viviendo en los bloques antiguos en un avanzado estado de deterioro. En este sentido añadió que se redactará el Programa de Actuación Integrada para la reordenación de los solares obtenidos con el derribo de los bloques 11 a 14 y así seguir con el proceso de renovación urbana. La inversión total prevista es de 3’5 millones de euros. Añadió que este mes de noviembre comenzarán las obras del edificio de 76 viviendas de alquiler asequible en la zona de Travalón, con una inversión de 4’8 millones de euros.

Obras en el Mercado Central de Elche / Áxel Álvarez

Proyecto de rehabilitación

También se refirió a la ampliación de Elche Parque Empresarial asegurando que en 2026 se aprobará el Proyecto de Reparcelación, danto lugar al inicio de las obras de urbanización. Un proyecto en el cual Pimesa actuará como agente urbanizador y que aún le queda salvar escollos con los propietarios del suelo. La inversión prevista durante el ejercicio es de 3,1 millones de euros. Soler también se refirió al proyecto de rehabilitación del Mercado Central y adecuación del entorno, cuyas obras concluirán a lo largo del próximo año, con una inversión establecida de cerca de 5,7 millones de euros. Pese a que después de seis meses solo están al 5 % de su ejecución y a final de año se espera que estén al 25 % cuando el proyecto prevenía que estuvieran al 63,8 % para entregarse en agosto de 2026, el edil se mostró encantado con el ritmo de los trabajos "se ve como avanzan", aunque no supo precisar en qué momento se encuentran, cuando aún ni siquiera se ha sacado el amianto del edificio o están pendientes las catas arqueológicas con las que se cuenta autorización de la Conselleria de Cultura desde el pasado mes de mayo, lo que permitió a la UTE Mercado Elche (Involucra, Gestarse y Alcudia) iniciar oficialmente los trabajos. Asimismo, explicó, se continuará con la ejecución de las obras de construcción del Centro Sociocultural de Torrellano, que comenzaron el pasado mes de septiembre y que cuenta con una inversión de 2’6 millones de euros.

Cifras de negocio

En el consejo de administración se aprobaron cuáles iban a ser las cifras de negocios de Pimesa para 2026, que prevén alcanzar la cifra de 31’7 millones de euros. Ahí se incluyen 16’1 millones por ventas de terrenos en partida de Vallongas y Saladas, junto con solares en colaboración con la iniciativa privada para la construcción de viviendas protegidas y la enajenación de las últimas 20 viviendas del Edificio San Antón 4. El patrimonio neto de la sociedad a 31 de diciembre de 2026 ascenderá a 61’3 millones de euros.