El alcalde de Elche cree que el presupuesto con Vox para 2026 estará desatascado y aprobado la primera quincena de diciembre

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, espera poder aprobar el presupuesto para 2026 durante la primera quincena del mes de diciembre. Así lo ha asegurado este martes en una comparecencia después de que el concejal de Vox, Samuel Ruiz, asegurara que no habría proyecto económico hasta que los populares aceptaran las propuestas de la formación. El pasado 7 de octubre el regidor y el concejal de Hacienda, Francisco Soler, aseguraron que sería de 288 millones de euros, pero estaba claro que tenían una cifra, pero no un acuerdo con sus socios. De hecho, aquel día a la comparecencia no acudió la portavoz Aurora Rodil.

"El presupuesto municipal va muy bien y nuestra idea este miércoles, que tenemos una reunión importante, es terminar de perfilar flecos y, si no, para final de noviembre", aseguró el regidor, sin referirse a qué flecos se trata, algo que tampoco especificó Samuel Ruiz en una entrevista con INFORMACIÓN, en el que sí dijo que estaban relacionados con las líneas rojas de Vox. "Es verdad que vamos un poco justos", añadió el alcalde sobre la fecha en la cual se aprobará el proyecto económico de 2026, pero "para la primera quincena de diciembre es la previsión de aprobar en pleno. Ya veremos si pleno ordinario o pleno extraordinario, porque podría ser que fuera pleno ordinario de diciembre y adelantarlo antes de Navidad, pero bueno, ya lo iremos contando". La idea del alcalde, expresada a los concejales el pasado julio, era tener las cuentas aprobadas en noviembre para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, que debería ser lo normal, pero es algo que muy pocos ayuntamientos consiguen, principalmente, por depender de pactos con otras fuerzas políticas.

Objetivos

El regidor no solo descartó la posibilidad de que Elche se quedara sin presupuestos por una falta de acuerdo con Vox, pese a que la formación dejó claro que no le temblaría el pulso de no firmar si no se cumplían sus objetivos. El hecho de que ahora mismo también se esté negociando la sucesión de Mazón en la Generalitat por el PP y Vox, donde sin duda también se está hablando del presupuesto del Consell para el próximo año, condiciona sin duda la respuesta que los de Abascal den en Elche porque esta no debería diferir mucho de las líneas que se marquen en Valencia. En cualquier caso, Pablo Ruz, ante las acusaciones hechas el lunes por el diputado del PSOE, Ramón Abad y el portavoz Héctor Díez, en las que aseguró que Mazón había dejado en el aire 25 millones de euros en proyectos para Elche porque a día de hoy no hay presupuesto, aseguró lo siguiente, "ha habido un contexto muy complicado y no sé si va a haber presupuestos en la Generalitat, pero yo sí sé que va a haber presupuestos en el Ayuntamiento de Elche. Y yo sí sé que como vamos a tener presupuestos podremos mirar al Gobierno de España. Cumpliendo con nuestro deber le podemos decir al Gobierno de España que lleva cuatro años incumpliendo la Constitución con respecto a los presupuestos. Y el partido que incumple la Constitución, porque es obligatorio promover la ley de Presupuestos, no está habilitado ni política ni moralmente para exigir nada a ninguna otra administración, en este caso, a una cuyo gobierno está detentado por Vox y el Partido Popular".

Ruz dice que los proyectos de la Generalitat en Elche, como la ronda sur, están garantizados / Áxel Álvarez

El regidor dijo que ninguno de los proyectos a los que se refirieron los cargos socialistas: tram, ronda sur, carretera de Santa Pola, San Antón, bloque quirúrgico... está en el aire. "Hay que explicarle a los señores socialistas, que parece mentira que llevan ya 28 meses de vacaciones. Cuando uno plurianualiza los proyectos garantiza su supervivencia. Ya se lo hemos dicho por activa y por pasiva al señor que ayer hizo este tipo de afirmaciones (Ramón Abad). "Se decía que los 2,5 millones de euros de los presupuestos de San Antón era todo mentira. Con Clarisas va a ocurrir lo mismo. Saben ustedes que hemos aprobado un convenio y que el año que viene la Generalitat va a contemplar una partida para financiar las obras lo que se certifique en el año 2026 de Clarisas. La ronda sur está en licitación el proyecto definitivo que por negligencia de anteriores socialistas en Madrid y en la Generalitat hasta caducó el propio proyecto. El partido responsable de todos estos desastres, ¿habla de exigencias?". Entró entonces el edil Francisco Soler a dar alguna explicación más: "administrativamente seguimos avanzando en colaboración con la Generalitat y no se ha parado hasta ahora nada, o sea, es un proceso administrativo que es largo porque afecta a terceros, pero vamos, no se ha bajado la intensidad ni tenemos hasta ahora ningún problema. Con la carretera de Santa Pola, pues pasa lo mismo. Ahora mismo hay más problemas por las cuestiones puramente administrativas que por las económicas".

Mazón, en una visita en 2024 a las Clarisas / INFORMACIÓN

Sin exigencias

El alcalde entonces salió de esta esfera para referirse a la residencia de Altabix, que se ha licitación la concesión hace algunos días, "el partido que creó un problemón no está habilitado moralmente para exigir nada al gobierno del Partido Popular y de Vox, que ha conseguido entre otras cosas comenzar a solucionar uno de los problemas más graves que tenía esta ciudad. Un desastre de gestión promovido directamente por un Consell incapaz, con una concesión caducada desde el año 2022. Me gustaría escuchar al señor Abad reconocer que, en este caso, las cosas se han hecho bien, que han llegado un poco tarde, ¿verdad? Pero han llegado y en el resto de infraestructuras también. Porque desde luego el balance de los últimos ocho años del Consell para con la ciudad de Elche no puede ser más calamitoso". Sobre las expropiaciones de la ronda sur, Soler dio a entender que los 8 millones que le costarán a las arcas públicas, que se pretenden reclamar al Gobierno de España, no aparecerán todas en el presupuesto de 2026, "en función de lo que tenemos iremos a presupuestar, pero todo no".

El alcalde, también a preguntas de los periodistas, se refirió a dos convenios sin suscribir, como son el del Tram y el de Clarisas, acuerdos alcanzados con Mazón, "están firmados por parte de la administración autonómica y por nosotros la parte que falta. Todo está en marcha, lo que pasa es que el contexto político, pues ya sabéis cuál ha sido y, evidentemente, esto ha hecho que no pudiéramos materializar el acto de firma del convenio de Clarisas, que se iba a producir hace dos semanas, pero vamos está todo en marcha".