El PSOE alerta del atasco de los grandes proyectos y en la construcción de vivienda pública en Elche

El resultado del Consejo de Administración de Pimesa no fue tan optimista para el PSOE como lo había sido para el regidor, Pablo Ruz. El jefe de la oposición compareció para facilitar algunos datos sobre lo ocurrido el lunes y de los cuales el gobierno municipal de PP y Vox había pasado por alto en su rueda de Prensa porque no hicieron comentario alguno. El portavoz socialista Héctor Díez citó a los medios para advertir de lo que ven ellos, que es un atasco de las grandes obras que se están llevando a cabo en Elche. El informe anual elaborado por la empresa municipal Pimesa indica este hecho, aseveró el portavoz. Por ello, Díez reclamó al equipo de gobierno de PP y Vox que “priorice los proyectos de vivienda pública y suelo industrial”, ante lo que consideran es un "cúmulo de retrasos" detectados en la ejecución de las inversiones municipales. Para Díez, lo ocurrido en la reunión del lunes, “pone en evidencia la falta de gestión del actual gobierno local”.

Según los datos de Pimesa facilitados por Díez, la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual acumula un retraso del 4 2%, el Mercado Central más del 38 % y el centro social de Torrellano un 18 %. Además, ha denunciado que “el centro social de El Altet está al 0 % de ejecución y en 2026 no hay consignación presupuestaria”, mientras que “el plan Casa Fácil de Pablo Ruz ha quedado ya bastante claro que esta legislatura no va a entregar ni una sola vivienda pública”.

El portavoz socialista afirmó que “queda un año, año y medio para las elecciones municipales, y se está demostrando que quien mucho abarca, poco aprieta”. En este sentido, reiteró que “a PP y Vox se les están atragantando los grandes proyectos de la legislatura, la mayoría de ellos heredados del anterior equipo de gobierno". Y lamentó que “tras el consejo de Pimesa ya se puede afirmar que las cosas no van bien”.

Los datos sobre retrasos en la ejecución de grandes proyectos ofrecidos por el PSOE en Elche / INFORMACIÓN

San Antón y Parque Empresarial

Respecto al barrio de San Antón, el edil socialista advirtió que “tampoco se va a entregar ninguna vivienda del bloque 5 durante esta legislatura”. Añadió que “ahora se demuestra que, hasta que no ha sucedido la tragedia del bloque 8, no se han puesto a trabajar”, y ha explicado que “en 2026 van a redactar el proyecto de la fase 4, lo que demuestra que ni siquiera hay un documento preparado para poder acudir al Ministerio a solicitar colaboración y financiación”.

Díez también puso el foco en Elche Parque Empresarial, donde, según ha afirmado, “esta legislatura no se va a comercializar ni una sola nueva parcela de suelo industrial”. Para el portavoz del PSOE, esta situación “confirma que gestionar no es prometer ni decorar, sino decidir, organizar y priorizar la toma de decisiones”.

Héctor Díez, dando su versión sobre el consejo de administración de Pimesa en Elche / INFORMACIÓN

Priorizar un techo

“El Ayuntamiento está sobrecargado de promesas que no se convierten en hechos”, sentenció Díez, quien instó al equipo de gobierno a “apartarse de la impulsividad y ponerse manos a la obra con lo importante y urgente”. El dirigente socialista concluyó que “es hora de priorizar los proyectos de vivienda pública y de suelo industrial, porque son los que garantizan empleo y ofrecen a los jóvenes y no tan jóvenes de esta ciudad una posibilidad real de acceder a una vivienda a precios asequibles”.