¿Sabes por qué los niños de Santa Pola han bautizado como Quelone a la última tortuga del Aquarium?

El Aquarium de Santa Pola tiene una nueva inquilina muy especial. Se trata de una tortuga boba (Caretta caretta) de apenas un año, que llegó el pasado 20 de octubre gracias al convenio de colaboración entre la Fundación Oceanogràfic y el Museo del Mar. La pequeña fue rescatada en Valencia por un pesquero y trasladada al centro de recuperación ARCA del Mar del Oceanogràfic, desde donde fue derivada al acuario santapolero para completar su proceso de recuperación y adaptación antes de volver al Mediterráneo.

Concurso escolar para poner nombre a la tortuga

Para dar la bienvenida a la recién llegada, el Museo del Mar organizó un concurso entre 1.320 escolares de los centros Virgen de Loreto, José Garnero, Ramón Cuesta, Hispanidad, Joanot Martorell, Alonai, CEIP nº 8, Azorín, Cervantes y Vicenta Ruso. La propuesta seleccionada fue la del curso 6ºB del Colegio Virgen de Loreto, que bautizó a la tortuga con el nombre de “Quelone”.

Según explica el Museo, la elección “encajó al dedillo” porque el acuario y el propio museo están dedicados a la preservación del patrimonio cultural y natural, además de a la historia marinera del municipio. El nombre fue elegido por su carga simbólica y su conexión con la tradición clásica.

El acuario de Santa Pola reabrió en 2023 tras la pandemia y hoy en día mantiene programas de recuperación de fauna marina / INFORMACIÓN

Una ninfa castigada a llevar su casa a cuestas

En la mitología griega, Quelone era una ninfa que fue invitada por Hermes a la boda de Zeus y Hera. Sin embargo, se burló del enlace y no acudió a la celebración divina. Como castigo, Hermes descendió del Olimpo y la transformó en una tortuga, obligándola desde entonces a llevar su casa a cuestas. De ahí que quelone signifique precisamente “tortuga” en griego.

Esta referencia mitológica ha sido uno de los motivos que más ha convencido al jurado, ya que conecta el mundo antiguo con el entorno natural y el valor educativo del Aquarium Municipal. Para los organizadores, el concurso ha servido también para acercar la fauna marina al alumnado y fomentar la concienciación medioambiental desde la infancia.

Recuperación y próxima liberación en el Mediterráneo

Desde su llegada, Quelone ha ganado 100 gramos de peso en apenas una semana, lo que demuestra su buena adaptación al entorno y a sus compañeros del acuario. El equipo de veterinaria y biología de la Fundación Oceanogràfic supervisa su evolución y determinará el momento adecuado para su liberación en el Mare Nostrum, donde podrá continuar su vida en libertad.

El Aquarium Municipal de Santa Pola, gestionado por el Museo del Mar, forma parte del programa autonómico de recuperación de tortugas marinas y otras especies protegidas. Su labor combina la educación ambiental, la conservación marina y la divulgación científica, con la colaboración de entidades como el Oceanogràfic y la Generalitat Valenciana.