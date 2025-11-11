Detenidos tres traficantes de droga que bajaban precios para ganar mercado a la competencia en Elche

La brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Elche ha detenido a tres personas, dos hombres de 24 y 30 años y una mujer de 44 años, que dirigían un lucrativo negocio de venta de drogas desde una vivienda en el casco urbano ilicitano. Un grupo organizado algo descuidado porque los agentes que les seguían los pasos llegaron a verles manejar billetes en mitad de la calle, contando cantidades que acababan de cobrar, pero que, al mismo tiempo, trataban de ganar negocio ofreciendo a otros vendedores o a consumidores precios más bajos que la competencia, explica la Policía Nacional a través de una nota.

La investigación se realizó el pasado mes de octubre, aunque no se ha dado cuenta de la misma hasta este martes tras la puesta a disposición judicial de los tres sospechosos. Las pesquisas nacieron por "distintas vías de información" relacionadas con el tráfico de drogas que apuntaban a que desde una vivienda se estarían dispensando sustancias estupefacientes, tanto al menudeo como a otros redistribuidores de la zona. "El principal sospechoso suministraba la droga en su domicilio o se desplazaba personalmente a puntos acordados con los compradores", se explica en el comunicado oficial tras constatar estos hechos a través de una vigilancia que duró varias semanas. Es decir, la vivienda funcionaba como un narcopiso o como almacén de droga porque no sospechaban que podían estar siendo investigados.

Durante las primeras diligencias, los agentes identificaron al presunto vendedor, quien residía en la vivienda investigada y mantenía vínculos con el entorno delincuencial. Se conocía que había un notable trasiego de personas que accedían al inmueble durante cortos periodos de tiempo, indicativo de una posible actividad de venta de drogas. Los agentes procedieron a realizar los seguimientos, que les llevaron a constatar que el sospechoso visitaba otras viviendas de las que, en ocasiones, "salía con gran cantidad de dinero que no dudaba en contar en vía pública". Además, los investigadores determinaron que competía con otros vendedores reduciendo el precio de las sustancias para ampliar su mercado.

Dinero, droga y armas intervenidos por la Comisaría de Elche / INFORMACIÓN / CNP

Registro

Se estableció un dispositivo operativo en el que intervinieron unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Elche. La primera detención se produjo a última hora de la tarde, cuando los agentes localizaron a un varón de 24 años que acababa de comprar sustancia en la vivienda, portando 100 gramos de speed, una cantidad nada habitual para un consumidor final

Poco después se procedió a la detención del principal sospechoso, de 30 años, y de una mujer de 44 que lo acompañaba durante la entrada del domicilio y que podría estar vinculada con la venta de drogas. En el operativo se intervinieron más de 100 gramos de cocaína, casi 350 gramos de speed, más de 60 gramos de éxtasis, más de 120 gramos de hachís, más de 140 gramos de marihuana y 35 gramos de ketamina. También se incautaron casi 18.000 euros en metálico y tres pistolas simuladas. La Comisaría no valora el precio de las sustancias incautadas, pero que demuestran que la actividad ilícita era muy beneficiosa para los traficantes. La información facilitada no explica si los arrestados acabaron en prisión, solo que están acusados de un delito contra la salud pública. La cantidad de droga que se maneja en Elche es muy alta, hace algunos meses la Policía Local informó de la compra de más de 3.000 test para realizar controles a conductores.