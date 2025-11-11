Dos promotoras se interesan por construir 200 viviendas públicas del Plan Casa Fácil en Elche

El alcalde, Pablo Ruz, junto al vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, anunció este martes que el Plan Casa Fácil, impulsado por el Ayuntamiento de Elche a través de Pimesa, "avanza" con el inicio de la licitación de las primeras promociones de vivienda pública en el municipio. Durante el Consejo de Administración de Pimesa, celebrado el pasado lunes, se presentaron novedades del plan, que contempla la construcción de 392 viviendas de protección pública en distintas zonas de la ciudad. En esta primera fase se han licitado dos lotes de construcción con un total aproximado de 200 viviendas, a los que se han presentado las empresas FAMA y Grupo Alcudia, "garantizando así la adjudicación y el inicio próximo de las obras", aunque ni siquiera hay garantías de llevar todo el proceso a buen puerto.

“El gobierno se ha puesto como objetivo que esta sea la legislatura de la vivienda social, y por eso hemos puesto en marcha desde hace un año este Plan Casa Fácil, para paliar en la medida de lo posible las necesidades en materia de vivienda en Elche”, destacó Ruz, aunque en el mejor de los casos los inmuebles no estarían construidos antes de 2028. El regidor recordó que el Plan Casa Fácil se basa en un modelo de colaboración público-privada en el que el Ayuntamiento cede suelo para la construcción de viviendas protegidas, mientras que las empresas adjudicatarias se encargan de la edificación. Parte de las viviendas resultantes serán gestionadas directamente por Pimesa para destinarlas a la venta o al alquiler asequible, con precios topados.

Dos lotes

En cuanto a los dos lotes que Pimesa ha sacado a licitación, el primero de ellos incluye la construcción de viviendas en las parcelas situadas en la calle Presidente Adolfo Suárez (zona Hospital del Vinalopó), calle Hispanoamérica en Torrellano, y calle Carmelo Serrano García, en el barrio de Carrús. El lote 2 se sitúa en el entorno del antiguo Mercado de San José, en el barrio del Pla.

El problema de la vivienda, en alquiler o compra, es uno de los principales en Elche / Áxel Álvarez

Alquiler

El alcalde destacó que “en estos dos lotes contemplamos la construcción de unas 200 viviendas de protección pública con la posibilidad de que el Ayuntamiento destine parte de ellas al alquiler pensando siempre en nuestros jóvenes que son los que ahora mismo tienen más dificultades de acceso a la vivienda en el municipio”. En este sentido, explicó que el siguiente paso será la adjudicación definitiva y la elaboración de un pliego específico para la puesta en alquiler de parte de esas viviendas. El precio de los inmuebles estará topado, tanto en venta como en alquiler.

Ruz, además, añadió que ya están en marcha otras actuaciones incluidas en el Plan Casa Fácil, como el edificio de 76 viviendas de alquiler asequible en Travalón cuya obra está previsto que se inicie este mes de noviembre, la construcción del quinto bloque de San Antón con 45 viviendas, así como la próxima licitación de las más de medio centenar de viviendas en la pedanía de Las Bayas, completando así el objetivo de las 392 viviendas del Plan Casa Fácil.