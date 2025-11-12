Los Amigos del Villalobos homenajean al empresario Rafael Bernabéu en su 95 cumpleaños

La Sociedad Amigos del Villalobos celebró este fin de semana una comida de hermandad en la que el protagonista fue Rafael Bernabéu Moya, histórico empresario ilicitano y fundador de la firma J’Hayber, que acaba de cumplir 95 años. El encuentro, celebrado en el entorno del Parque Deportivo Villalobos, contó con la presencia de su hijo, el dentista Ambrosio Bernabéu, y de un nutrido grupo de amigos, entre ellos el exalcalde de Elche, Manuel Rodríguez, otros industriales como Juan Perán, así como varios cantores y excantores del Misteri d’Elx, que le dedicaron algunos cánticos tradicionales de la Festa.

Una figura clave del calzado

El ambiente de la reunión fue de afecto y reconocimiento hacia una de las figuras más influyentes del sector industrial ilicitano. Rafael Bernabéu es considerado un referente del calzado deportivo español, un hombre “inteligente, callado, familiar y humilde” que, según quienes lo conocen, “ha ayudado siempre a su ciudad y a su gente”.

El acto de los Amigos del Villalobos llega apenas unas semanas después de otro homenaje oficial: el Ayuntamiento de Elche, encabezado por el alcalde Pablo Ruz, ha dado su nombre a un nuevo espacio verde, el “Jardín Empresario Rafael Bernabéu Moya”, situado entre el final del barrio de Carrús y el polígono industrial al que da nombre, junto a la ermita de San Crispín, patrón del sector zapatero.

La portavoz municipal, Inma Mora, subrayó en su día que esta designación supone “un homenaje permanente a su importante contribución al progreso y desarrollo de Elche”.

El exalcalde de Elche Manuel Rodríguez y varios industriales acompañaron a Rafael Bernabéu en el homenaje de Amigos de Villalobos / Ximo de Haro

Del taller familiar a la industria internacional

Rafael Bernabéu Moya es una figura esencial en la historia económica de Elche. En la década de 1950 fue fundador de la empresa UNIFASA (Unión de Fabricantes de Zapatillas) y en los años setenta participó en Comerplast y en el grupo Vizcarra, antes de crear, en 1972, la mítica J’Hayber, una marca con fuerte vocación exportadora que hoy es un referente internacional del calzado deportivo.

Además de su trayectoria empresarial, Bernabéu desempeñó un papel fundamental en el tejido asociativo del sector. Fue presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), impulsor de la Feria Expocalzado, fundador de la Asociación de Industriales del Calzado, y participó en la creación de entidades como la Mutua MAZ, el Club Rotario de Elche y la Caja de Elche.

El empresario también fue caballero electo del Misteri d’Elx, lo que explica la emotiva presencia de los cantores de la Festa durante la comida de hermandad, que quisieron rendirle su particular tributo interpretando fragmentos de las piezas más reconocidas del drama asuncionista.

La presencia de Manolo Rodríguez y la memoria de una generación

Entre los asistentes destacó Manuel Rodríguez Maciá, exalcalde de Elche entre 1987 y 1995, licenciado y doctor en Filosofía y Letras, que ha sido profesor y director del centro regional de la UNED en Elche, diputado nacional y presidente de la Comisión Parlamentaria de Educación y Cultura en las Cortes Valencianas. Durante su etapa como alcalde impulsó proyectos clave para el municipio, como la creación del Parque Industrial de Elche, la adquisición del Clot de Galvany, la rehabilitación del Raval y La Glorieta, o la compra y restauración del Gran Teatro. Su presencia en la comida de los Amigos del Villalobos añadió un componente simbólico al encuentro, al reunir a dos protagonistas de la modernización de Elche durante la segunda mitad del siglo XX.

El encuentro concluyó con una foto de grupo, testimonio de una jornada de convivencia que sirvió tanto para celebrar un cumpleaños ilustre como para reconocer la huella imborrable de un hombre ligado al progreso y a la identidad ilicitana.