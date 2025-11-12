Elche impulsa la inclusión con carteles en lengua de signos en los mercados

El Ayuntamiento de Elche se ha adherido al proyecto ‘Signem el Mercat’, una propuesta que busca romper las barreras comunicativas entre los vendedores y las personas con dificultades de audición en los mercados municipales. La iniciativa, impulsada por la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD), cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el apoyo de la Asociación de Personas Sordas de Elche (APESOELX).

Los primeros pasos de este proyecto se han dado este mes de noviembre y tienen como objetivo favorecer la inclusión social en entornos cotidianos, como la compra de productos frescos. Desde el Ayuntamiento, las concejalías de Mercados y Discapacidad han trabajado conjuntamente para adaptar los espacios comerciales de la ciudad a las necesidades del colectivo.

Carteles en lengua de signos y vídeos accesibles

La edil de Mercados explicó que el proyecto apuesta por “hacer los mercados y comercios más inclusivos para las personas sordas mediante la instalación de carteles informativos en los que aparecen en lengua de signos algunos de los productos más consumidos como verduras, fruta, pescado y marisco y carne y companaje”.

Estos carteles, visibles en distintos puntos de los mercados municipales, incorporan además códigos QR que, al escanearse con un dispositivo móvil, enlazan a vídeos explicativos donde se muestra cómo comunicar en lengua de signos los nombres de estos alimentos. “Queremos facilitar la comunicación entre vendedores y personas sordas en los mercados y comercios de nuestro municipio”, añadió la edil. De esta manera, la iniciativa no solo acerca la lengua de signos al comercio de proximidad, sino que sensibiliza a toda la ciudadanía sobre la importancia de garantizar una atención accesible para todos los públicos.

Las responsables municipales y los directivos de las asociaciones de personas que padecen sordera muestran los carteles que se están utilizando en la campaña en los mercados deElche / INFORMACIÓN

Una ciudad sin barreras

La concejala de Discapacidad, María Bonmatí, subrayó el “compromiso del Ayuntamiento en que Elche sea una ciudad para todos, accesible y sin barreras, que sea un referente en accesibilidad y en eso está trabajando este gobierno municipal desde el inicio de la legislatura”.

En esta línea, recordó que Elche contará en 2026 con un Plan Municipal de Accesibilidad Universal, actualmente en fase de redacción. Este documento, de carácter transversal, está siendo elaborado por una comisión municipal integrada por distintos departamentos del consistorio y entidades sociales con experiencia en diferentes tipos de discapacidad.

Entre las organizaciones participantes destacan FESORD y APESOELX, que aportan su conocimiento directo sobre las necesidades del colectivo de personas sordas. “Se trata de elaborar un plan que abarque todos los ámbitos, que sea ambicioso y realista dentro de la disponibilidad del presupuesto”, precisó Bonmatí.

La edil destacó que este plan será una herramienta clave para eliminar obstáculos físicos y comunicativos, y reforzará la posición de Elche como una ciudad “comprometida con la diversidad y la inclusión social”.

Colaboración con asociaciones locales y autonómicas

La presidenta de FESORD CV, Carolina Galiana, agradeció al consistorio su implicación en esta propuesta y valoró “la mejora de la accesibilidad en la ciudad y el trabajo en el acercamiento real a las personas con discapacidad para que participen en la sociedad y estén incluidas”.

Por su parte, el presidente de APESOELX, Juan José Alfaro, se mostró satisfecho por el impulso que el Ayuntamiento ha dado a esta iniciativa. “Nos sentimos orgullosos de formar parte de todos los avances que se están consiguiendo en Elche y que se trabaje por ser referencia en materia de accesibilidad”, afirmó.