Alumnos del Severo Ochoa generan un mapa interactivo del comercio de Elche

El Ayuntamiento de Elche, en colaboración con el IES Severo Ochoa, ha puesto en marcha la página web a2pasos, una nueva herramienta digital destinada a favorecer el comercio local y a fomentar el consumo de proximidad en el municipio. La iniciativa surge como fruto del trabajo conjunto entre el alumnado de Formación Profesional de Comercio y Marketing e Informática y la Concejalía de Comercio, dentro de un proyecto que combina aprendizaje y servicio a la comunidad.

Una plataforma abierta y colaborativa

La concejala de Comercio, Caridad Martínez, destacó que “la web está realizada por alumnos de Formación Profesional porque nos parece fundamental desarrollar nuevas iniciativas y que los jóvenes puedan aportar a la ciudad”. Según explicó, el proyecto busca potenciar la visibilidad de los comercios de barrio y ofrecer al ciudadano una manera sencilla de conocer los establecimientos cercanos.

La aplicación consiste en un mapa interactivo del municipio que muestra la ubicación exacta de los negocios adheridos, junto con una breve descripción y datos de contacto. De este modo, los usuarios pueden identificar fácilmente tiendas, bares, restaurantes o servicios de su entorno más próximo, accediendo directamente a su localización y a la información básica de cada comercio.

El proyecto, subraya Martínez, se enmarca en la estrategia municipal de digitalización del pequeño comercio y en la apuesta por herramientas accesibles y sostenibles que impulsen la economía local. “Queremos que esta web sea un punto de encuentro entre vecinos y comerciantes, una ventana al consumo responsable y de cercanía”, añadió.

Mapa interactivo creado por los estudiantes del IES Severo Ochoa de Elche con los comercios adheridos a la plataforma "a2pasos" / INFORMACIÓN

Casi un centenar de negocios ya se ha sumado

Desde su lanzamiento, a2pasos ya cuenta con casi un centenar de comercios inscritos, que abarcan sectores tan diversos como la alimentación, la moda, la restauración, los servicios personales o el ocio. Además, la plataforma incluye un formulario de adhesión para que cualquier negocio interesado pueda unirse fácilmente a la iniciativa.

Los comercios que se registren aparecerán geolocalizados en el mapa, con una ficha informativa personalizada, lo que mejora su visibilidad ante nuevos clientes. La herramienta también permite actualizar datos en tiempo real, facilitando que los usuarios dispongan de información actualizada sobre horarios, promociones o novedades.

Martínez explicó que el proyecto no tiene coste para los establecimientos, y animó a todos los comerciantes ilicitanos a inscribirse para “reforzar la conexión entre el tejido económico y los consumidores locales”.

La Formación Profesional como motor de innovación

Por su parte, la directora del IES Severo Ochoa, Mercedes Valero, puso en valor la implicación del alumnado y el carácter educativo del proyecto. “Este tipo de proyectos demuestran que la Formación Profesional se enriquece cada vez más cuando se combina aprendizaje con un servicio público para toda la sociedad”, señaló.

El centro educativo ha integrado esta iniciativa en su programa de innovación y emprendimiento, con el objetivo de que los estudiantes adquieran experiencia real en el desarrollo de aplicaciones web, la comunicación digital y la gestión de proyectos orientados a resolver necesidades sociales y económicas del entorno.

Los departamentos de Comercio y Marketing e Informática han trabajado de manera conjunta para diseñar la estructura técnica, el contenido y la imagen de la página, aplicando conocimientos de programación, diseño gráfico, análisis de mercado y estrategias de promoción digital.

Valero remarcó que este trabajo colaborativo “refleja el compromiso de la comunidad educativa con la ciudad y con su desarrollo sostenible”, y destacó que la experiencia servirá de modelo para futuras colaboraciones entre centros de FP y áreas municipales.

Disponible para todos los vecinos

La nueva plataforma está abierta a todo el público y puede consultarse desde cualquier dispositivo en https://www.a2pasos.es/. Su diseño intuitivo y adaptable permite acceder desde móviles, tabletas u ordenadores, lo que la convierte en una herramienta útil tanto para residentes como para visitantes.

Además, la página no solo pretende servir como guía comercial, sino también como un espacio vivo de dinamización económica. El Ayuntamiento prevé que, en una segunda fase, se puedan incorporar eventos, campañas y promociones conjuntas, así como funcionalidades de interacción entre usuarios y negocios locales.