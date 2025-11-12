El Hospital General de Elche impulsa un avance mundial en el tratamiento del shock séptico

El Hospital General Universitario de Elche ha participado en uno de los estudios internacionales más relevantes de los últimos años sobre el tratamiento del shock séptico, una grave complicación de la sepsis que pone en riesgo la vida de los pacientes. El trabajo, denominado ‘ANDROMEDA Shock 2’, se ha publicado recientemente en la prestigiosa revista médica Journal of the American Medical Association (JAMA).

Se trata de una investigación internacional desarrollada en 86 hospitales de 19 países, con la participación de 1.501 pacientes. Cerca de 700 fueron tratados en Unidades de Cuidados Intensivos dirigidas por anestesiólogos españoles, lo que refleja el liderazgo de esta especialidad en la investigación clínica del paciente crítico.

“El TRC se convierte en una herramienta imprescindible”

La doctora Ana Pérez, jefa del Servicio de Anestesiología y de la UCI quirúrgica del Hospital General Universitario de Elche, y coautora del estudio, destaca la trascendencia de los resultados. Según explica, la sepsis y su forma más grave, el shock séptico, continúan siendo enfermedades con alta mortalidad. “Este estudio demuestra que una reanimación personalizada, basada en fenotipos hemodinámicos y guiada por el TRC, mejora la evolución de los pacientes principalmente debido a una menor duración del soporte vital. Así el TRC se convierte en una herramienta imprescindible para guiar la reanimación”, subraya la especialista.

El tiempo de relleno capilar (TRC) mide el lapso que tarda la piel en recuperar su color normal (perfusión) tras ser presionada. Este parámetro permite ajustar el tratamiento en tiempo real, adaptándolo a las necesidades de cada paciente y a su perfil hemodinámico, lo que representa un enfoque de reanimación personalizada.

Gráfico con los resultados del estudio en el que participa el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

De las conclusiones del estudio, la publicación destaca que, entre los pacientes con shock séptico en fases iniciales, la aplicación de un protocolo de reanimación hemodinámica personalizada basado en el tiempo de relleno capilar (TRC) fue superior al tratamiento convencional en el resultado compuesto principal. Esta ventaja se debió principalmente a una reducción en la duración del soporte vital, sin aumentar la mortalidad ni prolongar la estancia hospitalaria. En total, se analizaron 1.467 pacientes (edad media de 66 años, el 43,3 % mujeres), y el grupo tratado con la estrategia guiada por TRC obtuvo un índice de éxito (“win ratio”) de 1,16 frente al grupo de atención habitual, con una diferencia estadísticamente significativa (P = 0,04), lo que respalda la eficacia y seguridad de esta forma de reanimación personalizada.

Una estrategia que reduce el tiempo de soporte vital

El objetivo principal del estudio fue determinar la mejor forma de guiar la reanimación de los pacientes con shock séptico para mejorar su recuperación y optimizar el uso de recursos críticos. Los resultados confirman que esta estrategia basada en el TRC reduce el tiempo de soporte vital sin aumentar la mortalidad, reforzando su valor junto a otros signos clínicos como marcador simple, reproducible y accesible en cualquier entorno sanitario.

Una médico atiende a un paciente en la UCI Quirúrgica del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

La sepsis es una respuesta extrema del cuerpo ante una infección. Cuando esta se propaga por el organismo, el sistema inmunitario puede reaccionar de forma desmedida, generando una inflamación generalizada que daña tejidos y órganos. Si la sepsis progresa, puede provocar un shock séptico, una situación en la que la presión arterial baja peligrosamente y los órganos dejan de funcionar correctamente. Se trata de una emergencia médica que requiere una atención inmediata y especializada.

Liderazgo de la anestesiología española

El estudio ‘ANDROMEDA Shock 2’ confirma el papel destacado de la anestesiología española en la investigación internacional de alto impacto sobre cuidados intensivos. Además, demuestra que el trabajo en equipo entre hospitales de distintos países puede traducirse en mejores tratamientos y mayores tasas de supervivencia para los pacientes más graves.

La doctora Ana Pérez junto a dos de los miembros que han participado en la investigación desde el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

La doctora Pérez subraya que el TRC, por su sencillez y capacidad de adaptación, “permite a los profesionales tomar decisiones más rápidas y precisas, incluso en entornos con recursos limitados”, lo que refuerza su aplicabilidad global.