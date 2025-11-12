Integrantes del Club de Lectura de la Casa de la Dona de Elche cargan contra la cancelación por "decisión política"

Sentadas en la Plaça de Baix leyendo algunas obras para fomentar el feminismo. Así se reivindicaron este miércoles un grupo de mujeres contra la decisión del bipartito de PP y Vox en Elche de cancelar sin previo aviso la actividad del Club de Lectura en la Casa de la Dona. Desde que hace prácticamente dos meses que se conoció la decisión las protestas no han cesado y la oposición les ha tendido la mano sin que haya ninguna solución, por lo pronto.

Si a finales de octubre el PSOE reclamaba al Ejecutivo local que rectificase "de inmediato", sin que la demanda tuviese éxito, Compromís también se ha solidarizasdo con el colectivo para reclamar la reapertura: "Si nos cierran el club, leeremos en las calles", reprobaba la coalición durante el acto de protesta convocado por las integrantes este 12 de noviembre mientras mostraban pancartas que rezaban todo tipo de mensajes como que "apoyar la cultura es invertir en el futuro" y que la cultura es una inversión y no un gasto.

Promotoras

Según las lectoras, la decisión de la concejalía de Mujer se justiticó por el número de asistentes y por la intención de destinar a las promotoras de Igualdad exclusivamente a talleres en centros escolares, como les comentó la edil Caridad Martínez en una de las reuniones que pidieron con ella. Si bien, para este grupo la explicación del Ejecutivo local se queda corta y entienden que es una mera decisión política porque consideran que el proyecto que surgió hace dos años no era incompatible con el resto de actividades de la concejalía ya que sólo se reunían una hora y media al mes.

Integrantes del club de lectura movilizadas este miércoles en Elche / INFORMACIÓN

El club funcionaba de forma ininterrumpida desde octubre de 2023 en la Casa de la Dona y bajo el paraguas de la Concejalía de Mujer. En sus sesiones mensuales, las participantes leían y debatían obras escritas por autoras, acompañadas por una promotora de igualdad que facilitaba el análisis de los textos sobre temas sociales, culturales y emocionales desde una perspectiva feminista.

“No entendemos la decisión porque llevamos dos años participando con compromiso, sin interrupciones, y el club no suponía ningún coste para el Ayuntamiento: los libros los pagamos nosotras”, señala Vanesa Agulló, una de las integrantes que está haciendo de portavoz en estas movilizaciones. Apunta que a nivel municipal les propusieron hacer otro tipo de actividad en las bibliotecas públicas pero entienden que lo que habían creado no era un club de lectura al uso si no vinculado a la Casa de la Dona con profesionales que las ayudaban a "abordar temas que nos atraviesan como mujeres.”.

Distintas edades

La medida ha generado malestar entre las asistentes, que defienden la importancia de mantener espacios seguros y de aprendizaje colectivo entre distintas edades. “Aquí hay chicas jóvenes, mujeres mayores, profesionales… y todas encontramos un lugar de encuentro”, destacaba por su parte Susana Sánchez, otra participante residente en El Altet que entiende que esa red donde sentirse tranquila y escuchada se ha roto. Desde la interrupción de la actividad en el espacio municipal cuentan que hay colectivos que han ofrecido sus espacios para seguir con la actividad como el Casal Jaume I d'Elx, donde permanecerán de forma temporal.

Aunque agradecen el gesto, siguen reivindicando que el Ayuntamiento se replantee la decisión porque entienden que es importante que exista este recurso público con la figura de la mediadora para canalizar las conversaciones y ayudar a tratar temas sensibles como la violencia o el consentimiento. Insisten, además, que se trata de un momento histórico en el que resulta "imprescindible" fortalecer la igualdad, el pensamiento crítico y la cultura

Protestas de las integrantes del Club de lectura en Casa de la Dona. / INFORMACIÓN

Desde su creación, el club ha leído a escritoras de distintas generaciones y países, ha visitado exposiciones y ha mantenido coloquios que —según relatan— fomentaban una mirada “más justa y más humana” sobre el mundo. “La cultura no debería ser una cuestión de rentabilidad ni de cuotas, sino el corazón mismo de una sociedad libre. La lectura, el pensamiento compartido y la palabra entre mujeres son herramientas de transformación que contribuyen al bienestar común y a la construcción de una comunidad más igualitaria”, subraya el comunicado.

"Un retroceso en políticas de igualdad"

Las participantes advierten que la eliminación de este espacio supone “un retroceso en las políticas de igualdad, participación ciudadana y promoción cultural”, pilares que —recuerdan— forman parte de la misión de la Casa de la Dona desde su creación. “Defendemos este espacio como un bien común, una red viva de mujeres que leen, dialogan, se escuchan y se apoyan mutuamente. Queremos que este club siga existiendo porque leer juntas también es resistir”, concluyen.