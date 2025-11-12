Cambios con las luces de Navidad en Elche: Adiós a los ángeles gigantes trompeteros

"Dicen que son coronas pero, ¿y los ángeles donde están?". Quien pasea desde el lunes por el entorno de la basílica de Santa María en Elche se está topando con un despliegue de estructuras metálicas y luces que, aunque hasta este miércoles no tenía una forma clara, ya anticipa lo que se viene de cara a la Navidad.

Después de la apuesta que hizo en 2023 el Ejecutivo local de PP y Vox llevando un espectáculo audiovisual con imponentes ángeles trompeteros a la plaza del Congreso Eucarístico, el Ayuntamiento ha querido dar un giro este 2025 y en su lugar se instalarán tres coronas reales de los Reyes Magos de Oriente que tendrán aproximadamente ocho metros de diámetro. Ya adelantan desde la empresa elegida para el montaje, la sevillana que trajo los ángeles, que la puesta en marcha de estos nuevos elementos en 3D es más compleja porque cada una de las coronas, que tienen capacidades diferentes y que incluso permitirán el paso de visitantes por dentro, está compuesta de varias piezas de grandes dimensiones.

Colocación de elementos 3D junto a los arcos lumínicos en la Plaça de Baix / AXEL ALVAREZ

La previsión que manejan es que pueda estar culminado el ensamblaje el próximo fin de semana, lo que evidenciaría que han hecho falta de cinco a seis días de preparación, entrando en el plazo máximo de una semana que se daban los pliegos técnicos para la colocación de la iluminación.

La estela de A Coruña

Con esta apuesta el Ayuntamiento seguiría la estela de otras ciudades como A Coruña donde estas coronas reales ya fueron el principal reclamo turístico en navidades pasadas en la icónica plaza de María Pita. Allí en 2024 el trío de instalaciones en honor a Baltasar, Melchor y Gaspar medían 10 metros con anchos variables de los 7,2 metros a los 9,4, lo que hace esperar que las estructuras que llegan a Elche son iguales. En la localidad gallega se emplearon 165.164 puntos de luz led y la instalación, acompañada de música, requirió una potencia total de 13.800 vatios para funcionar.

Después de que hace ya unos años el alcalde de Vigo pusiera el listón muy alto con las decoraciones navideñas, y que regidores de toda España se retasen para deslumbrar lo máximo posible en sus localidades, en Elche esa inspiración gallega también se volverá a ver este 2025 ya que el equipo de gobierno volverá a tirar la casa por la ventana con la iluminación de Navidad.

700.000 euros

Ya hace días el PSOE reprobaba que el Ejecutivo consignase 743.000 euros a alumbrado y que la partida fuese incluso superior que la destinada para la rehablitación de fachadas y para la instalación de ascensores. A finales de octubre se adjudicó por cerca de 336.000 euros (sin contar impuestos) el servicio a Iluminaciones Ximénez. La firma de Puente Genil fue la única que concurrió al proceso de licitación.

Operarios durante la instalación de las coronas de los Reyes Magos / AXEL ALVAREZ

Del pliego se traslada que el 68% de la inversión se ejecutaría en 2025 para la colocación y el 32% restante será para asumir el desmontaje. Como ya se podía ver este miércoles, también se está acometiendo el montaje de los 24 elementos en 3D que complementarán a los arcos decorativos en la Plaça de Baix.

110 arcos

Como centro neurálgico, este será el enclave que más brillará, aunque de aquí a finales de mes se culminará la instalación de un total de 110 arcos en 17 arterias, siendo Reina Victoria, Cristóbal Sanz y Blasco Ibáñez donde más habrán, de la misma forma que se están colocando cerca de 70 arcos en nueve pedanías con núcleo urbano.

El Ayuntamiento ya avanzó hace semanas que se barajaba la inauguración del alumbrado el sábado 29 de noviembre coincidiendo con el fin de semana de la campaña del Black Friday (Viernes Negro), y adelantándose por tanto a los días previos a La Purísima como ocurrió en 2024, cuando se escogió el puente festivo de diciembre.

Encendido de las luces de Navidad en Elche /

Black Friday

La pretensión del gobierno municipal sería encajar en unos días con numerosos descuentos en los comercios, en el arranque de la campaña de las compras navideñas, para dar también un espaldarazo al comercio del casco urbano. Si bien, la apertura oficial de la Navidad será el 6 de diciembre con el pregón y la apertura del belén municipal de La Glorieta.

En algunas calles

Desde hace prácticamente un mes se vienen viendo operarios por las calles instalando hileras de luces en zonas como Pedro Juan Perpiñán, donde hasta la fecha no había decoración navideña y entre los plátanos de sombra que tanto dieron que hablar en julio de 2024, cuando se pusieron en lugar de las palmeras que se arrancaron.