La avenida de Arenales del Sol seguirá con dos sentidos de circulación desde la rotonda en el número 52 a la calle Isla de Menorca

Casi dos meses después de lo anunciado, este miércoles comenzaban en Elche las obras de redistribución del tráfico en la avenida de San Bartolomé de Tirajana, en la pedanía de Arenales del Sol, una "intervención clave" para mejorar la movilidad y el estacionamiento en una de las zonas con más tránsito durante el verano, según informa el gobierno municipal ilicitano, que destaca que el proyecto convertirá buena parte de la vía en un solo sentido de circulación, lo que permitirá ganar un 35 % más de plazas de aparcamiento y optimizar la fluidez del tráfico. La inversión municipal es de 186.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de un mes. Las obras se han programado fuera de la temporada estival para minimizar molestias a vecinos y turistas.

“Vamos a ganar un 35 % más de plazas de aparcamiento”

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, visitó este miércoles las obras para comprobar su avance. Apenas unos días después del inicio, el edil explicó que la intervención “abarca 1.400 metros de la avenida que tras las obras va a pasar a un carril de circulación dirección Alicante y vamos a ganar un 35 % más de plazas de aparcamiento porque el lado más cercano a la playa va a pasar de línea a batería”.

Las obras de la avenida San Bartolomé de Tirajana ya han empezado en Arenales del Sol / INFORMACIÓN

Con este cambio, el vial principal de Arenales del Sol experimentará una mejor organización del tráfico y un uso más eficiente del espacio público. La actuación incluye también la mejora del firme de toda la calzada, desde la rotonda a la altura del número 52 de la avenida hasta la calle Isla de Menorca, donde los aparcamientos más cercanos al mar también se transformarán en batería. En este último tramo se mantendrán los dos sentidos de circulación, algo esencial para el acceso a las urbanizaciones y comercios de la zona.

El plan responde a una demanda recurrente de residentes y conductores, que durante la época estival encuentran serias dificultades para estacionar y circular con normalidad. Con la ampliación del espacio de aparcamiento y la reconfiguración de los carriles, el Ayuntamiento prevé una reducción significativa de las retenciones y una mejora de la seguridad vial, especialmente en momentos de alta ocupación turística.

Paradas de autobús, pasos elevados y nueva conexión hacia Santa Pola

Además del cambio en la disposición del aparcamiento, el proyecto contempla la instalación de pasos de peatones elevados y la conservación de las paradas de autobús existentes, adaptadas a la nueva configuración del vial. Guilabert detalló que “se mantendrán las paradas de autobús y se dispondrá de varios pasos de peatones elevados, todo para ganar en fluidez ya que el paseo antes quedaba estrecho para el paso de autobuses o de camiones de la basura”.

Las obras supondrán que la avenida de Arenales del Sol sea de una sola dirección en buena parte del tramo / INFORMACIÓN

El rediseño no solo beneficiará al tráfico rodado, sino también a los peatones y al transporte público. Los pasos elevados contribuirán a moderar la velocidad de los vehículos, garantizando mayor seguridad para los viandantes, mientras que las nuevas paradas favorecerán una mejor integración con la red de transporte urbano.

El tráfico con dirección hacia Santa Pola se canalizará a través de la calle Costa Blanca y la calle Bahía, ambas con doble carril. Según el concejal, “por lo que esperamos que la circulación sea mucho más fluida”. Este desvío aliviará la carga de la avenida principal y facilitará los desplazamientos hacia la costa y las urbanizaciones colindantes.

Además, la intervención incluirá una actualización de la señalización horizontal y vertical, así como la adaptación de los pasos de peatones para personas con movilidad reducida. De este modo, el Consistorio pretende mejorar la accesibilidad y la seguridad vial en un entorno que combina tránsito local, transporte público y visitantes que acuden a la playa.

Alternativas a la retirada de los contenedores Tras las quejas de comerciantes de la calle San Bartolomé de Tirajana por tener que transportar sus pesadas bolsas de basura a la calle Islas Baleares -con la consiguiente cuesta arriba a sortear- al haber retirado todos los contenedores de la zona, el Ayuntamiento ilicitano ha reaccionado buscando una solución alternativa. "Para esta primera fase, desde la rotonda pequeña del sur hasta el centro social vamos a colocar otra vez los contenedores de carga lateral. Esta misma tarde de miércoles se reserva el espacio y mañana por la mañana se hace la operación. A continuación, cuando la empresa afronte la segunda fase, iremos viendo cómo lo vamos solucionando. Contemplamos varias opciones como poner contenedores a ruedas o un punto limpio permanente en la zona comercial", detalla el concejal José Claudio Guilabert.

Obras complementarias para prevenir inundaciones en Arenales

El edil recordó que esta actuación forma parte de un conjunto más amplio de inversiones municipales en la zona. “Esta actuación se suma a otras obras que se están realizando en Arenales del Sol como la construcción del nuevo tanque de tormentas promovido por Aigües d’Elx con una inversión de 1,1 millones de euros que evitará inundaciones en una zona que sufre especialmente los efectos de la lluvia”, subrayó Guilabert.

El tanque de tormentas, actualmente en ejecución, permitirá retener y canalizar grandes volúmenes de agua durante episodios de lluvia intensa, reduciendo el riesgo de inundaciones que cada año afectan a calles, aparcamientos y bajos de viviendas en esta zona costera. Este sistema de drenaje se considera una infraestructura esencial dentro del plan de resiliencia urbana de Elche frente al cambio climático.

Las obras de redistribución del tráfico y las hidráulicas forman parte del programa de modernización de infraestructuras impulsado por el Ayuntamiento para las pedanías litorales, "que busca equilibrar el desarrollo urbano con la sostenibilidad ambiental. En los últimos años, el municipio ha invertido en mejorar viales, alumbrado público, redes de saneamiento y zonas peatonales, con el objetivo de ofrecer mayor calidad de vida tanto a residentes como a los miles de visitantes que recibe Arenales del Sol cada temporada".

Guilabert destacó que el Consistorio continuará trabajando en actuaciones de mejora urbana y movilidad sostenible, con especial atención a las pedanías. “Arenales del Sol es una de las zonas más visitadas del término municipal, y requiere infraestructuras acordes a su crecimiento y a las necesidades de sus vecinos”, señaló.

El Ayuntamiento prevé que las obras finalicen antes de que concluya el año.