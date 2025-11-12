El periodista Pepe Morago será el pregonero de la Navidad 2025 de Elche

El villancico "Los peces en el rio" ha sido el primero que se ha escuchado en Elche de cara a las próximas fiestas de Navidad. Ha sido en el salón de plenos donde tradicionalmente la Asociación de Belenistas desvela quién será el protagonista de su pregón, en este caso el periodista José Jiménez Morago, para todo el mundo Pepe Morago, responsable de Deportes en Radio Elche-Cadena Ser. El acto coincidió, una vez más, con la presentación de la revista Pandereta, que llega a su 24 edición, y lo hace con una portada a cargo de la artista y arquitecta técnica Begoña Pérez, que la ilustra con una imagen de la Virgen y el niño.

Pepe Morago ha trabajado toda su vida en Radio Elche-Cadena Ser / INFORMACIÓN

El presidente de los Belenistas, Francisco Guilabert, confirmó que el belén se inaugurará el sábado 6 de diciembre, a las 19.30 horas, como es tradicional en la Glorieta de Elche antes de que se proceda al pregón en el Gran Teatro. Acto en el que está previsto a su finalización un recital de villancicos a cargo del Coro y Orquesta de la UNED de Elche y el Coro de Voces Blancas de la Escuela de Música y Canto de Elche. La presentadora Reme Sanz fue la mantenedora del acto y destacó alguno de los artículos de la revista, de 160 páginas, que sirve para mantener mucha de las actividades que organiza la asociación, que estos días ha realizado los cursillos de belenismo para que todo aquel que quiera pueda aprender este arte. Además, la asociación organiza el Concurso Local de Belenes, que llega a su 37 edición, y que entregará los galardones el lunes 29 de diciembre en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. El presidente destacó cómo ofreció en marzo el cargo a Morago y este aceptó después de llevarse el lógico susto, pero que en julio, le dijo, ya lo tenía escrito. El ya pregonero destacó cómo la ciudad lo acogió cuando junto a su familia vino a vivir en Elche, al barrio de San Antón, y el ejemplo que le dieron sus abuelas, de que en la vida había que ser amable, afectuoso y cariñoso con el resto de personas, algo que sin duda dejará impregnado en su pregón.

Francisco Guilabert y Begoña Pérez muestran la obra que ilustra este año la revista Pandereta / INFORMACIÓN

Artículos

Entre los artículos de la revista destaca "El sermón de Calenda", de Joan Castaño; "Fascinados por Oriente", de Ángel Peña; "Lo más dulce de la Navidad", de José Pérez; "Una Navidad solitaria", de Óscar López o "Cómo sobrevivir a una comida familiar", de Mari Carmen Pérez Cascales, por citar alguno de ellos. También recoge una cronología de los actos organizados por la asociación a lo largo de este último año, incluyendo el pregón de 2024, que corrió a cargo de Rosa María Lucas. La asociación ha tenido en la Pandereta 2025 dos recuerdos para dos belenistas fallecidos, Francisco Navarro, en 2025 y Francisco Arias, en 2024. La concejala de Cultura, Irene Ruiz, dirigió unas palabras a los asistentes, recordando la importancia de vivir las fiestas y, sobre todo, de montar un belén porque es una muestra de felicidad.