Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro

Un juzgado de lo Penal de Elche intenta dilucidar en una vista oral que comenzó la semana pasada y de la que ya se han desarrollado dos de las al menos cuatro sesiones que tendrá, si existen responsabilidades penales por parte de cuatro políticos y tres funcionarios, de los ayuntamientos de Santa Pola y Elche, por una prevaricación ambienta que se habría cometido hace más de tres lustros. Hay dictadas ya tres sentencias previas en vía contenciosa, dos de ellas dieron la razón a los vecinos, de la urbanización Carabasí, pero no la tercera. Quien más tiene que perder en este asunto son los tres funcionarios, dos de Elche y uno de Santa Pola, porque se piden penas de inhabilitación. El delito persigue a autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, dicten resoluciones arbitrarias en materia medioambiental. Para las acusaciones la hubo al permitir negocios bajo el faro de Santa Pola, entre ambos municipios, entre 2008 y 2014, dentro de una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, contraviniendo de forma reiterada la Ley de Costas de 1988 y su Reglamento de desarrollo.

Ambos escritos de acusación —el de la acusación particular en representación de los residentes afectados, con el letrado Roberto Batllés al frente, y el del Ministerio Fiscal— coinciden en lo esencial: entre los años 2008 y 2014, diversos responsables públicos de los ayuntamientos de Elche y Santa Pola habrían incurrido en un delito de prevaricación medioambiental por permitir, de forma consciente y prolongada, la actividad ilegal de locales de ocio situados en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, junto a la playa del Carabasí y la Cala de la Ermita del Rosario, entre ambos municipios. Ambas acusaciones describen un patrón de actuación reiterado: los ayuntamientos concedían licencias eventuales o concesiones administrativas bajo la cobertura legal de “servicios de temporada”, destinadas a la venta de helados, bebidas y comidas a los bañistas. Sin embargo, los establecimientos beneficiados —con nombres como El Embarcadero de Lucía, Son de Mar, Isla Arenales o Med Arenales Sound— operaban en realidad como discotecas al aire libre, con equipos de música de alta potencia, conciertos nocturnos y actividad hasta la madrugada, infringiendo de forma directa la normativa de costas y la ambiental, afirman.

El juicio tiene lugar en Elche / Áxel Álvarez

La acusación particular subraya que este funcionamiento ilegal se repitió cada verano “a sabiendas de su injusticia”, y que las autoridades municipales no sólo omitieron sus obligaciones de control y revocación de licencias, sino que toleraron deliberadamente la actividad. El fiscal habla de “una omisión sistemática y consciente” de las funciones de inspección, control y sanción. Ambos escritos coinciden en que la actuación municipal generó contaminación acústica grave y continuada, afectando a la salud y el descanso de los vecinos de Carabasí, quienes durante años documentaron los niveles de ruido y presentaron denuncias sin resultado.

Actas policiales

Los dos escritos reconstruyen los hechos con precisión: entre 2008 y 2014, los locales funcionaron sin respetar las limitaciones horarias ni las condiciones de las licencias. En los expedientes administrativos constan múltiples actas policiales por exceso de ruido, informes de técnicos municipales que reconocen que los locales carecían de licencia de apertura o de autorización ambiental, y comunicaciones de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente advirtiendo de infracciones graves a la Ley de Costas. Pese a ello, los responsables municipales renovaron cada año las licencias o concesiones, ignorando las quejas vecinales, los informes del Síndic de Greuges y las recomendaciones de la Generalitat de paralizar la actividad.

El fiscal destaca que las administraciones locales incluso llegaron a simular controles y emitir informes falsamente favorables, realizando inspecciones en horarios de mínima actividad para aparentar normalidad ante los requerimientos autonómicos. Dos sentencias contencioso-administrativas ya calificaron la actuación municipal como una “connivencia con los causantes del ruido”, señalando “absoluta pasividad y amparo efectivo” hacia los infractores. Dichas resoluciones obligaron a los ayuntamientos de Elche y Santa Pola a indemnizar a los vecinos con 200.000 euros. Pero la tercera no se la dio en otro procedimiento por 100.000 euros adicionales de daños.

Una imagen del cabo de Santa Pola / INFORMACIÓN

Prevaricación

Ambas acusaciones coinciden en que, pese al perjuicio económico para las arcas municipales, los ayuntamientos “siguieron sin reconocer su mala praxis”. Para el fiscal, esta conducta configura un supuesto claro de prevaricación medioambiental del artículo 329 del Código Penal, en relación con el artículo 325.1, que sanciona los daños al medio ambiente y a la salud pública. La acusación particular, por su parte, formula una calificación idéntica —delito de prevaricación especial medioambiental— y, de forma subsidiaria, prevaricación administrativa del artículo 404.

Ambos escritos imputan los hechos a un grupo de autoridades y funcionarios que ocuparon cargos de responsabilidad en los departamentos de aperturas, infraestructuras y actividades eventuales de los ayuntamientos de Elche y Santa Pola durante los años investigados. Entre ellos figuran los alcaldes y concejales responsables de autorizar las licencias, así como técnicos y jefes de sección encargados de emitir los informes previos o de inspeccionar los locales. Tanto la Fiscalía como la acusación particular exoneran expresamente a una funcionaria —jefa de negociado de infraestructuras de Santa Pola— al no apreciarse indicios suficientes de participación dolosa, si bien se solicita su testimonio en el juicio como testigo de los hechos.

En términos jurídicos, las coincidencias son amplias. Ambos escritos atribuyen a los procesados una actuación dolosa, no un mero descuido administrativo. Los consideran autores directos de un delito que combina la omisión de sus deberes legales con la producción de un daño ambiental continuado. Ambos subrayan el carácter “irrenunciable” de las competencias de control que la ley impone a las administraciones públicas, y cuya omisión consciente constituye la base de la prevaricación ambiental.

Alguna discoteca se instaló en lo que hasta hace poco era una acampada libre de autocaravanas en el término municipal de Elche / Áxel Álvarez

Penas

Las diferencias radican, sobre todo, en la intensidad de las penas solicitadas y en el énfasis argumental. La acusación particular adopta un tono más severo y reclama tres años de prisión, multa de 24 meses a 10 euros diarios e inhabilitación especial de diez años para todos los acusados. El fiscal, en cambio, propone una condena algo más moderada: doce meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 6 euros diarios e inhabilitación especial de siete años, además de la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.

La declaración de los acusados se dejará para la última sesión después de haber dedicado la primera a resolver las cuestiones previas y la segunda a informes periciales, entre ellos de ingenieros en telecomunicaciones y medio ambiente para documentar dónde se producía la contaminación acústica y la ubicación de los locales en la franja costera protegida. El procedimiento seguirá con la declaración de numerosos testigos; entre ellos vecinos, técnicos municipales, inspectores de policía y altos cargos de la Generalitat, pero también responsables de las empresas que explotaban los locales. La Fiscalía, además, incorpora como prueba documental los expedientes administrativos completos y varios CD aportados por la Conselleria de Infraestructuras, con registros de mediciones sonoras y planos de ocupación de la zona marítimo-terrestre.