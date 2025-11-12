El PSOE reitera que Generalitat no sufragará la reforma de Clarisas en Elche

El PSOE volvió a negar este miércoles que la Generalitat Valenciana vaya a sufragar una de las promesas electorales del ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como es la reconversión del antiguo convento de las Clarisas de Elche como subsede del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). El diputado Ramón Abad y el portavoz Héctor Díez se basan en una respuesta parlamentaria que les ha dado el conseller de Cultura, José Antonio Rovira. Los socialistas preguntaron cuándo se ejecutará la actuación y la respuesta de este fue que "no puede confirmar con exactitud la fecha de inicio de las obras por parte del Ayuntamiento". Ergo, entienden los socialistas, no las va a pagar la Generalitat y la ciudad, añaden, "sufre otro engaño" por parte de los dirigentes populares, al tiempo que colocan al convento como "el símbolo de la desidia y la manipulación del Partido Popular".

La respuesta de Rovira al diputado Ramón Abad / INFORMACIÓN

Con el documento de la respuesta parlamentaria de Rovira en las manos, los dos cargos socialistas aseguraron que estaban ante "otra estafa electoral de Ruz y de Carlos Mazón, quienes prometieron durante la campaña de 2023 la restauración del antiguo convento para convertirlo en subsede del IVAM esta legislatura". Y Ramón Abad añadió: "hoy sabemos que esa, como tantas otras promesas suyas, eran humo”. Las versiones sobre el destino del edificio fueron cambiando: primero, subsede de dicho museo; luego, una biblioteca singular; después, un complejo cultural... Cada semana una cosa distinta”.

Héctor Díez y Ramón Abad, a las puertas de las Clarisas / INFORMACIÓN

La versión que dio el alcalde El pasado martes, el alcalde, Pablo Ruz, aprovechó una comparecencia para, a preguntas de los periodistas, referirse a una rueda de Prensa ofrecida por los dos dirigentes socialistas, en que elevaron a 25 millones de euros los proyectos en el aire en Elche por la falta de presupuestos de la Generalitat tras la salida de Mazón. Con ello daban a entender que su sucesor no tiene los mismos compromisos. Pero el regidor mantuvo que sí y se refirió en concreto a Clarisas con estas palabras: "Este pasado martes el convenio estaba por firmarse (por Cultura). Con la firma del convenio por nuestra parte, la parte receptora, ya se cumple y, además, tenemos un plazo porque luego hay que justificar porque el convenio contempla justificaciones hasta el 31 de diciembre". Ruz preguntó a un responsable de Alcaldía si sabía si Rovira lo había firmado sin recibir respuesta, y añadió que el Ayuntamiento solo tenía que hacer frente al proyecto que, finalmente, reiteró el alcalde, son 200.000 euros que también va a sufragar el Consell por "el trato al que llegamos". Y dijo: "nosotros, el Ayuntamiento, paga la redacción del proyecto; y el Consell empieza a pagar la ejecución del mismo. Bueno, pues ahora el Consell también asume la redacción del el proyecto, que es una relación cuantiosa. Por cierto, estaremos a punto de presentar en las próximas semanas ya el proyecto redactado. Pero vamos, que aunque no se haya hecho acto de público, los convenios están en marcha y sigue todo adelante".

El diputado añadió que "Ruz mantuvo una constante. Siempre ha asegurado que el Ayuntamiento redactaría el proyecto y que el Consell del señor Mazón, se encargaría de materializarlo e invertir primero tres millones de euros, luego dijo cuatro y la última cifra que ofreció, tirándose a la piscina, fueron seis millones, que sería una subsede del IVAM y que lo ejecutaría completamente el Consell”. Según Abad, la respuesta desmonta esta versión. “Rovira reconoce que no puede confirmar la fecha de inicio de las obras por parte del Ayuntamiento de Elche, lo que implica que la Generalitat no las va a ejecutar. Esto no lo dice el PSOE lo dice el conseller de Cultura del señor Mazón. Por tanto, se acabó la mentira: el Ayuntamiento es quien debe asumir la obra, no el gobierno autonómico”.

Convento de las Clarisas, en Elche / Áxel Álvarez

Ciudadanía

Abad ha insistido en que “una vez más, Ruz intenta engañar a los ilicitanos haciendo promesas imposibles”. “El propio conseller de su partido le ha rectificado por escrito, y eso demuestra que Ruz ha estado mintiendo a la ciudadanía”. “Lo que le pedimos desde el PSOE”, dijo, “es que pare ya con esta broma y diga la verdad, por salud democrática”. Además, Abad ha recordado, a raíz de unas declaraciones del alcalde, que “yo no soy ‘un señor’ que viene de Valencia, soy un diputado que voy de Elche a la capital del Turia a exigir y a reivindicar lo que Ruz no exige y reivindica en Valencia”. Abad afirmó que “Elche no puede seguir sufriendo los engaños de quienes prometen mucho y no cumplen nada”, siendo Las Clarisas “el símbolo de la desidia y la manipulación del PP (...) queda claro, negro sobre blanco, que la Generalitat Valenciana no va a ejecutar el proyecto y que lo asumirá el Ayuntamiento en los presupuestos municipales de 2026, porque, si no, es otro de los trucos electorales de Pablo Ruz que no se van a llevar a cabo”.