"La Rella" analiza el origen del topónimo Carrús y las conducciones de agua del obispo Tormo en Elche

El Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (IECBV) presenta este jueves 13 de noviembre, a las 20 horas, el número 38 de La Rella, el anuario que desde 1983 recopila trabajos de investigación, divulgación y memoria histórica relacionados con el Baix Vinalopó y las comarcas vecinas. El acto se celebrará en la sala de conferencias del Centre de Congressos “Ciutat d’Elx”, en un encuentro abierto al público.

Adolf Beltran y los investigadores Mejías y Martínez

En la cita intervendrá Adolf Beltran i Català, periodista de elDiario.es, quien ofrecerá una visión general del contenido de esta nueva edición. A continuación, los investigadores Felipe Mejías López y Gonzalo Martínez Español impartirán una conferencia centrada en su artículo “Avatares y reformas de la conducción de aguas del obispo Tormo después de su construcción”, incluido en el volumen.

El número 38 de La Rella está ilustrado por las artistas Sol Pérez e Inés Guilabert, y reúne un amplio conjunto de trabajos de investigación, divulgación y reseñas sobre temas de interés histórico, cultural y patrimonial del territorio.

Contenidos destacados de la nueva edición

Entre los artículos incluidos, sobresale “Crevillent y el mundo del teatro: estudio y recopilación de la historia del Teatro Chapí (1914-2024)”, de Bibiana Candela Oliver, que repasa más de un siglo de actividad teatral. También figura el citado trabajo “Avatares y reformas de la conducción de aguas del obispo Tormo después de su construcción”, de Mejías y Martínez, junto con el estudio “Arrecifes artificiales electrolíticos: atracción y crecimiento de comunidades marinas, mejora en la calidad del agua en los puertos y creación de áreas de buceo”, elaborado por un equipo encabezado por Vicente Montiel Leguéi.

Una de las obras más destacadas de traída de aguas se debe al obispo Tormo, que a través de una canalización permitió la llegada de aguas desde unas fuentes de Aspe / INFORMACIÓN

El investigador Carlos Salinas Salinas aporta el estudio “Refugiados en Biar 1936-1939”, mientras que Marc Salomón Uroz analiza el origen del topónimo en “Sobre la etimología de Carrús”. Por su parte, Vicent F. Soler Selva firma “Las primeras escuelas graduadas de Crevillent”, donde repasa la evolución educativa de la localidad.

En el apartado “Materiales para la enseñanza” destacan los trabajos de Joan Nave Fluxà, con “Teatro y escuela: un vínculo imprescindible”, y Francisco de Borja Rodríguez Valverde, autor de “15 años de un Pere Ibarra digital: la Cátedra institucional de la UMH”.

Estudios sobre astronomía y patrimonio rural

La sección “Notas y comentarios” incluye investigaciones tan diversas como “El eclipse de sol del 12 de agosto de 2026”, de Enric Marco Soler; “El Setiet y el Camp d’Elx. Tres décadas de patrimonio rural en la revista del Museo Escolar de Puçol”, de Rafael Martínez García; y “La recuperación de la navegación tradicional a vela en Santa Pola y Tabarca”, de Pascual Orts Antón.

El volumen se completa con la Memoria de actividades del IECBV del año 2024 y un extenso apartado de reseñas bibliográficas a cargo de diversos autores.

Con más de cuarenta años de historia, La Rella se ha consolidado como una publicación de referencia comarcal, “una labor fundamental para el conocimiento y la preservación del patrimonio histórico, artístico, natural y social del Baix Vinalopó", destacan desde el IECBV.