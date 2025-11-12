"Señor alcalde nos están robando": Ratas y saqueos en el bloque en ruinas desalojado de San Antón en Elche

A los vecinos del bloque 8 de San Antón les está costando digerir cómo les ha cambiado la vida desde que el pasado 9 de abril tuvieran que abandonar su hogar con lo puesto. Cada vez que pasean o se asoman a la ventana desde los pisos que les prestó el Ayuntamiento de Elche ven el deterioro de lo que un día fue su casa. Lo más doloroso para ellos, narran, es que hay recuerdos que nunca pudieron llevarse y que posiblemente ya ni si quiera estén después de que hayan detectado saqueos en el inmueble.

Siete meses después del desalojo de las 60 familias hay propietarios que aseguran haber visto cómo por la noche se cuelan al edificio en ruinas individuos en busca de mobiliario y pertenencias que los bomberos no pudieron rescatar en mayo cuando, extremando todas las medidas de seguridad, recopilaron pequeños enseres, álbumes de fotos y ropa.

Al menos en los dos últimos meses se han topado con capítulos de robos que acaban sin detenidos, ya que por más que llaman a la policía, que sí que ha intensificado la vigilancia, no se logra dar con los autores porque escapan antes de que lleguen los operativos.

Desde la asociación vecinal "San Antón quiere vivir" cuentan a INFORMACIÓN que todavía permanecen muchos enseres que los inquilinos de las viviendas no pudieron sacar en su momento por riesgo de colapso y manifiestan que pese a que se han tapiado los accesos hay personas que están entrando al edificio por las plantas superiores a través de escaleras. Se puede comprobar in situ que hay persianas subidas, ventanas abiertas y alguna, incluso, con la cristalera desencajada como si alguien la hubiese forzado.

Una escalera por la que supuestamente accedieron ladrones al bloque 8 de San Antón. / INFORMACIÓN

Blindaje

Ante esta situación reclaman al Ayuntamiento debería blindar por completo el edificio cerrando cualquier punto de acceso para que no se repita esta situación de inseguridad. A nivel municipal trasladan a este diario que se está emparedando el inmueble sin que desde el Ejecutivo local hayan entrado en detalles de qué zonas pendientes faltan por aislar.

Al menos hasta este miércoles sólo se veían cementados los portales, sobre los que rezan grafitis del tipo: "A San Antón se le ama, se le respeta y no se delinque" o "Señor alcalde nos están robando", en clara señal de alarma y de desesperación vecinal. Hasta tal punto ha llegado la angustia de algunos propietarios que se desvelan por las noches e incluso se han organizado para realizar guardias con tal de vigilar que nadie más se permite el lujo de arrasar con lo poco que les queda.

Pimesa

"En mi caso sí que pudieron recogerme los recuerdos porque como propietarios pudimos dar instrucciones pero si no sabes lo que estás buscando es complicado, y han quedado dentro cenizas de difuntos y animales, es muy doloroso saber que siguen ahí arriba", manifiesta Rosa González, vocal de la asociación y que forma parte de la treintena de familias realojadas de forma provisional en una de las nuevas promociones de Pimesa en el barrio. Esta vecina, al igual que otras consultadas, reprueban que no se esté actuando de una forma más eficaz para atajar estas situaciones "porque nos están robando y todavía son nuestras viviendas", insisten.

El colectivo vecinal insiste en que al margen de los portales también trasladaron a la Administración local la importancia de cerrar las galerías y que la respuesta municipal fue que no sería necesario tapiar en otras alturas porque no creían que hubiera nadie dispuesto a entrar a un edificio con alto riesgo de colapso, según la versión que traslada la asociación.

Estado actual del bloque 8 de San Antón, el último que fue desalojado y que tiene ventanales abiertos / AXEL ALVAREZ

Si bien, denuncian que efectivamente hay dueños de lo ajeno "descerebrados" que están arriesgando incluso su propia vida y tentando a la suerte. Señala que tienen casi por seguro que se trata de menores los que están detrás de esta actividad delictiva porque están detectando a jóvenes que no son habituales por la zona merodeando por el barrio y acuden especialmente por las noches para infiltrarse entre las ruinas, una situación que achacan como consecuencia del alto grado de degradación.

Por ello los propietarios demandan que pueda ponerse una fecha clara en el horizonte para el derribo que cerraría un capítulo amargo de sus vidas. González quiere incidir en que hasta la fecha están viviendo de prestado en los pisos ofrecidos por el Ayuntamiento porque todavía no se han aprobado los pliegos para regular el acceso en propiedad a estas viviendas. Con lo cual, quienes fueron realojados se topan con una realidad como la de Rosa González, que manifiesta estar viviendo un proceso de duelo que se cerrará cuando quede un solar vacío después de que los acontecimientos les hayan llevado a abandonar de forma repentina cuando fue una vecina la que dio la señal de alarma de las grietas que se habían abierto en el entresuelo.

Insalubridad

Y es que cuando se levanta en su piso nuevo provisional el acto reflejo es asomarse por la ventana, desde donde puede ver cómo se va consumiendo la casa donde pasó gran parte de su vida. Es más, los residentes que viven en las proximidades alertan de la sensación de insalubridad que se ha quedado en la zona, ya queiIndican que desde este pasado verano la olor es indescriptible en la calle Palombar, con el añadido de que se ven más ratas y cucarachas, una situación que los propietarios atribuyen al hecho de que se hayan podrido todos los alimentos que quedaron en las viviendas, lo que terminó atrayendo a las alimañas.

Porterías tapiadas con pinturas contra los robos / AXEL ALVAREZ

Precisamente los propietarios reprueban que no se haya priorizado esta demolición, que está pendiente en futuras fases del proceso de regeneración urbana (ARRU). Fue el 20 de octubre cuando comenzó el derribo del bloque 11, el primero de los cuatro previstos en el plan municipal de renovación integral del barrio, un proceso que se prolongará entre cinco y seis meses. Hasta la fecha se puede ver cómo se interviene en las estancias interiores del primero aunque todavía mantiene su estructura.

El proyecto continuará con los bloques 12, 13 y 14, todos ellos declarados en ruina pero que todavía están pendientes de juicios entre el Consistorio y propietarios. Las obras fueron adjudicadas por 749.000 euros y contemplan la eliminación de 284 viviendas y 24 locales comerciales, para dar paso a un nuevo espacio urbano que acogerá entre tres y cuatro torres residenciales con alrededor de 350 a 400 viviendas, según el proyecto urbanístico municipal.

Reubicar

Fue en aquella visita a los trabajos donde el alcalde, Pablo Ruz, recordó que el próximo convenio con la Generalitat Valenciana permitirá levantar un nuevo edificio de 45 viviendas destinado, en un primer momento, a reubicar a los vecinos del bloque 8, que quedaron sin vivienda definitiva, con lo que se espera en siguientes fases, sin fecha, que se tire abajo el edificio actual.