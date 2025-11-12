Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso ¡cumpleaños feliz!

José Ignacio Munilla ha sido este miércoles el invitado de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche. No es el primer obispo que ha visitado esta tertulia gastronómica porque, entre otros, le precedieron Jesús Murgui, Victorio Oliver y Rafael Palmero, pero a ninguno, seguro, le cantaron (por anticipado) el "¡Cumpleaños Feliz!", porque este jueves 13 de noviembre cumple 64 años. Una anécdota divertida del máximo responsable de la iglesia en la Diócesis Orihuela-Alicante, quien estuvo acompañado por Javier Muñoz, sacerdote de Santa María; Antonio Jesús Andújar, cura y miembro de la Capella del Misteri; Vicente Martínez, rector de la basílica de Santa María; y Lucas Galvañ, vicario episcopal.

El obispo, antes de degustar el arroz con costra en Elche, durante los aperitivos / INFORMACIÓN

La invitación surgió hace algunos días, durante la conmemoración del Año Jubilar y Munilla aceptó con agrado conocer a este grupo de ilicitanos que cada miércoles, desde hace décadas, se reúnen a cocinar el tradicional plato local, aunque también lo es de otros municipios de la provincia, aunque principalmente de la Vega Baja. El obispo se mostró sorprendido por la elaboración, siguiendo la costumbre de cocinar en un perol de barro a la lumbre y utilizar después las cenizas para, utilizando una costrera, terminar de cuajar el huevo. Munilla ya conocía el plato, como cualquier obispo que lo haya sido de esta diócesis, porque se le invita a él en Cox el mismo día de toma de posesión y antes de entrar en Orihuela a lomos de una borrica. Los miembros de la asociación aseguraron que estaba encantando con el recibimiento, pero nunca podía esperar que le terminaran cantando.

Un momento del encuentro gastronómico con el obispo / INFORMACIÓN

La reunión, que comienza degustando algunos aperitivos al comienzo y acaba con postres de Elche se alargó en una tertulia donde predominaron los temas de carácter religioso, pero en los que Munilla sorprendió con una imagen muy distinta a la que de él se puede ver en las homilías, un hombre cercano, inteligente y preocupado por la sociedad. Se habló de la juventud, de las vocaciones religiosas o de muestras de fervor y religiosidad como la Semana Santa. Al final, el obispo dejó unas palabras escritas, como el resto de invitados, en el libro de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, donde expresó lo que le había parecido esta jornada de convivencia. Alguien le desafió al final, tras facilitarle los secretos de la receta del arroz con costra, a que se atreviera a cocinarla, algo que reconoció, no tiene maña.