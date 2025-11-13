Elche aprueba el documento inicial para autorizar edificios de hasta 12 alturas con piscinas, zonas verdes y deportivas

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche aprobó este jueves emitir el informe ambiental y territorial estratégico favorable para la modificación del artículo 169 del Plan General de Ordenación Urbanística con el que abre la puerta a construir edificios de más alturas (hasta 12 en algunos casos) y menos ocupación en planta para generar con ello espacios más abiertos, con zonas verdes, deportivas, piscinas, juegos infantiles,... Una medida que tendría una aplicación práctica en los sectores de crecimiento de la ciudad sin modificar la edificabilidad; es decir, los metros cuadrados destinados a viviendas. Ahora queda por delante una larga tramitación hasta definir las alturas máximas que se permitirán en cada uno de ellos, algo que el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, dijo que no estaba claro. "Aún no estamos hablando de alturas porque ahora, cuando empecemos ya con la fase de planeamiento, es cuando veremos los datos técnicos exactamente de cada sector". Ahora bien, en los sectores de clave 31 y 32 no incluidos en el entorno de protección de El Palmeral de Elche, que sean colindantes con otro sector o área de reparto de estas mismas claves, se podrá redactar un Plan Parcial para incrementar en el número máximo de plantas hasta un máximo de XII”.

Esta es la segunda vez que el gobierno de PP y Vox intentan dicha modificación después de que el pasado enero se iniciaran unos trámites que, meses más tarde, la Generalitat, a través del servicio territorial de Urbanismo emitió un informe desfavorable, porque la propuesta que se le envió había «alterado» su objeto respecto al informe ambiental, lo que obligó el pasado julio a comenzar de nuevo, comenzando por el trámite de consulta. El problema, ahora resuelto, residía en que la propuesta inicial no solo afectaba a un sector, donde se iba a aumentar de cuatro a seis las alturas junto al Hospital del Vinalopó manteniendo la edificabilidad, sino que se aprovechó aquel trámite para incluir una modificación del artículo 169, que generaba una excepción, para que mediante la redacción de un plan parcial se pudiera incrementar el número de plantas en otros sectores residenciales. La Generalitat consideraba que debía existir una restricción en cuanto a los sectores situados en el entorno de protección del Palmeral de Elche. Al no ser una mera cuestión que afectara a un único sector, se debía tener en cuenta que el sector objeto de la modificación debía tener un menor número de plantas que el colindante (al menos dos) y que los planes parciales deberían justificar su conveniencia mediante un estudio de integración paisajística. De vuelta al inicio del proyecto. Soler entonces dijo que la negativa obedecía más a una cuestión de forma que de fondo.

El concejal Francisco Soler / INFORMACIÓN

"Ningún problema"

Este jueves, Soler insistió que esta edificación más abierta es una demanda de los promotores; de hecho se planteó en sectores como el E-21 y E-27 buscando una unidad de ejecución con los colindantes. "La modificación del Plan General tiene que afectar a todos por igual, no solamente a un sector en particular", especificó el edil. La tramitación aún será larga hasta la aprobación aunque el edil dijo que la fase de planeamiento está avanzada, "por lo que no debe haber ningún problema. De ahí se procederá a su aprobación, que es la modificación del Plan General, pasará a junta de gobierno y, finalmente, al pleno". El concejal añadió que los sectores que están en marcha, con un proyecto determinado, "lógicamente, pues no se modificarán". Soler dijo que era pronto también para hablar de tamaño mínimo de parcelas donde se planteará esta posibilidad de más alturas.