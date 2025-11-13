Los alumnos dejan las aulas vacías para ir a ver a Messi entrenar en Elche

El entrenamiento de la selección argentina de Lionel Messi en Elche ha dejado las aulas vacías de alumnos en muchos centros de la ciudad. Más de 2.300 niños y adolescentes ilicitanos han sustituido este jueves los libros por banderas y camisetas albicelestes y también blaugranas para ver a su ídolo en el estadio Martínez Valero. Un acontecimiento que ha tenido su impacto en el tráfico a primera hora de la mañana en las inmediaciones del campo de fútbol. Los autobuses urbanos han ido desbordados de chavales.

Han sido un total de 21 colegios e institutos los que han acudido al coliseo franjiverde para presenciar la sesión preparatoria del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, el último antes de su viaje a Angola este viernes. Así, como si se tratara de una excursión, los centros educativos han gestionado las entradas a través de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento y del Elche C. F. con la previa autorización de los padres, con lo que a los que se han ausentado de clase no se le ha puesto falta.

Los escolares que han arropado a Messi esta mañana en Elche / Áxel Álvarez

Los colegios e institutos participantes

Los centros que han organizado la visita para ver a Messi han sido el Colegio Mediterrani con 140 alumnos, el CEIP La Marina con 74, el CEE Tamarit con 150, el Colegio Garrofers con 145, el CEIP Menéndez Pelayo con 71, el Colegio Miguel Hernández con 30, el CEE Virgen de la Luz con 35 alumnos —de los cuales 2 utilizan silla de ruedas—, el Colegio San José de Calasanz con 306, el IES Sixto Marco con 246, el CC Aitana con 113, el Colegio Ferrández Cruz con 61, el CEIP Pedro Ibarra con 53, el Colegio Oleza de Orihuela con 25, el Colegio Vicente Verdú con 107 alumnos, el Colegio Lope de Vega con 105, el Colegio Severo Ochoa con 220, el CEIP Candalix con 56, el Colegio Clara Campoamor con 160, el Colegio Les Arrels con 120, el Colegio Reyes Católicos con 50, y finalmente APSA con 40 alumnos.

Los escolares han formado parte de una jornada inédita en la que han estado presentes unos 20.000 aficionados al fútbol. La avalancha de petición de entradas, tanto por parte de abonados del Elche como de seguidores argentinos y futboleros en general de la provincia de Alicante, ha hecho que el Elche haya abierto todas las zonas posibles de su coliseo para acoger a la mayor cantidad posible de seguidores.

Las puertas del estadio se han abierto a las 9:00 horas, media hora antes de lo previsto inicialmente, debido a la masiva afluencia de público prevista, que ha superado la expectativa inicial. Del mismo modo y por motivos de seguridad, las puertas se han cerrado sobre las 10:15 horas.