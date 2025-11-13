Aprobadas las ayudas para la rehabilitación de vivienda 2025 en Elche

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche aprobó este jueves las bases de la convocatoria para las ayudas a la rehabilitación de viviendas en 2025, por un importe de 700.000 euros, tras haber resuelto la convocatoria de 2024, que se saldó con la aprobación de 75 de los 80 proyectos presentados. El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, hizo el anuncio al mismo tiempo que aprovechaba para hacer un balance de esta gestión frente a las críticas del PSOE, que recientemente cuestionaba el retraso. Según el responsable municipal, en menos de tres años de gobierno municipal (PP y Vox) han convocado subvenciones por 2,1 millones de euros (a razón de 700.000 euros cada una de ellos), cuando en el anterior mandato, entre 2019 y 2022, solo se repartieron 920.000 euros porque los importes eran menores (arrancaron en 300.000 euros) y hubo dos años (2020 y 2022) en los que siquiera se convocaron por los socialistas y sus socios de Compromís. "Al margen de la mejora en la gestión, creo que es de justicia poner en valor que hay una apuesta por este gobierno municipal de apoyar a todos los ciudadanos que puedan acogerse".

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, este jueves / INFORMACIÓN

Con estas cifras quiso zanjar las declaraciones hechas desde la oposición, algo que va a ir ganando terreno -el de la contestación política- a medida que se vaya acercando las elecciones porque en otras ocasiones el equipo de gobierno había dejado pasar su opinión sobre las críticas de la oposición. Soler insistió en que el proceso de resolución no ha sido fácil -menos en el contexto del ciberataque sufrido por el Ayuntamiento ilicitano el pasado agosto- pero tampoco lo ha sido en las convocatorias que realizó el PSOE. Así dijo que en 2019 se aprobaron en junta de gobierno el 18 de octubre, por 300.000 euros (que terminaron siendo 400.000 euros), que se resolvieron al cabo de "un año y tres meses". Soler dijo que no las hubo en 2020 y que en 2021 se aprobaron las bases en abril para darlas por resueltas en diciembre de 2022, "un año y ocho meses después por valor de 520 000 euros". Las siguientes ya le correspondieron al gobierno de PP y Vox, aunque se publicaron las bases con anterioridad. "Lo primero que hicimos fue incrementarlas de 500.000 a 700.000 euros. El edil dijo que se resolvieron el 11 de julio de 2024, un año y cuatro meses después. Y que las de 2024, aprobadas en junio de ese año, han quedado resueltas con fecha 11 de noviembre, "es decir, un año y cinco meses después".

Retroceso

Con ello el concejal quiso demostrar que la tramitación es mucho más lenta que en otras que da la administración y recordó que, además, el ciberataque ha complicado todo, pues se firmó la propuesta de concesión el 11 de agosto, dos semanas antes de la intrusión en los sistemas, lo que ha obligado a retroceder todo el proceso para recuperar la información encriptada. "Se hubiesen resuelto en un año y dos meses. Hemos incrementado los importes para este concepto y, por otra parte, se ha ido reduciendo el tiempo en que se conceden".

Fachadas en mal estado en Elche / INFORMACIÓN

El edil dijo que desde 2024, además, se realizó una modificación de las bases que amplía las mejoras que son subvencionables, como ornato de fachadas y cubiertas de edificios, ocultación o reconducción de cableados o de cualquier otro tipo de instalación. Elementos deteriorados o abandonados de las fachadas, algo que anteriormente no se incluía. El concejal recordó que hay cuatro meses para ejecutar la obra tras la concesión, pero que el plazo no comienza a correr hasta que se obtiene la licencia de obras. Soler añadió que también se incorpora un nuevo modelo con el que se facilita la tramitación a los beneficiarios de la subvención.