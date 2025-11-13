Controles gratuitos en Elche para prevenir la diabetes

Elche se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre en recuerdo del nacimiento de Sir Frederick Banting, codescubridor de la insulina. Con motivo de esta efeméride, la Asociación de Diabetes de Elche y Comarca, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, ha preparado un amplio programa de actividades de educación, prevención y sensibilización que se desarrollará entre el 14 y el 16 de noviembre.

Educación y prevención durante tres días

La campaña, organizada junto a diferentes entidades sanitarias, pone el foco en la detección precoz, la información y la alimentación saludable como pilares para mejorar la calidad de vida de las personas con esta patología. La concejal de Acción Social, Celia Lastra, subrayó este jueves que “esta conmemoración adquiere un significado especial en nuestra ciudad gracias al trabajo incansable de la asociación, que desde hace más de 15 años organiza actividades para sensibilizar, educar y apoyar a las familias”.

Asimismo, la edil animó a la población a “acercarse al Centro de Congresos este domingo y participar en la jornada de puertas abiertas para conocer la gran labor que realizan, basada en la difusión y concienciación sobre la diabetes”.

Control de glucosa en un hospital / INFORMACIÓN

Controles gratuitos y talleres prácticos

El programa comenzará el viernes 14 de noviembre, con mesas informativas y de detección precoz en el Hospital General Universitario de Elche y el Hospital del Vinalopó, en horario de 10 a 13 horas.

Las actividades continuarán el sábado 15, junto al Mercado Provisional, donde la Escuela de Enfermería del CEU colaborará con la instalación de puntos de control gratuitos. Estudiantes y profesionales ofrecerán información práctica sobre hábitos saludables, prevención y autocuidado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Diabetes de Elche y Comarca, María Pizano, señaló que “aunque concentramos nuestras actividades estos días, nuestro trabajo es continuo durante todo el año”.

Jornada central en el Centro de Congresos

El domingo 16 de noviembre, el Centro de Congresos Ciutat d’Elx será el escenario de la jornada principal, que incluirá talleres infantiles, actividades de educación física y una sesión divulgativa a las 11.30 horas, centrada en la alimentación y el bienestar como factores clave en la prevención y control de la diabetes.

Durante el evento, diversas asociaciones y entidades colaboradoras compartirán experiencias y recursos para mejorar la concienciación social sobre esta enfermedad, que afecta a miles de familias ilicitanas.

En la actualidad, más de 370.000 personas en la Comunidad Valenciana reciben tratamiento farmacológico por diabetes, y se estima que un 14 % aún no está diagnosticado. Por este motivo, las iniciativas de información y prevención impulsadas desde Elche resultan esenciales para fomentar hábitos de vida saludables y avanzar en la detección temprana.