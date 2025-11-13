Casi 50 artistas de "Cuadernos Viajeros" para el 20 aniversario del Clot de Galvany en Elche

El Ayuntamiento de Elche y Aigües d’Elx han inaugurado la exposición “Cuadernos Viajeros en el Clot de Galvany”, una propuesta artística con la que la ciudad conmemora el 20 aniversario de la declaración del Clot de Galvany como Paraje Natural Municipal. La muestra, instalada en la antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana, podrá visitarse hasta el 7 de diciembre y reúne más de 40 ilustraciones inspiradas en la riqueza ambiental y paisajística de este enclave único.

Redescubrir el Clot desde la mirada artística

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, visitó la exposición y subrayó el valor de esta iniciativa que “nos invita a redescubrir el Clot y a ver, a través de los ojos de los artistas, aquello que muchas veces no percibimos cuando estamos en plena naturaleza”. El edil animó a la ciudadanía a acercarse a la muestra y destacó que “es una forma de traer la naturaleza al corazón de la ciudad, con trazos y líneas llenas de pasión que nos hacen valorar todavía más este espacio único que tenemos a tan solo diez minutos de casa”.

Algunas de las obras de la exposición que conmemora el 20 aniversario de la protección para el Clot de Galvany / INFORMACIÓN

La exposición forma parte del programa conmemorativo organizado por el Ayuntamiento de Elche, en colaboración con Aigües d’Elx, para celebrar dos décadas de protección de este espacio natural que se ha convertido en uno de los principales pulmones verdes del municipio.

Un homenaje colectivo al patrimonio natural

La gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo, agradeció la implicación del colectivo Cuadernos Viajeros y resaltó que “esta exposición es una forma preciosa de acercar el Clot a la ciudad y descubrirlo desde diferentes miradas”. Además, adelantó que “todas las obras formarán parte de una publicación conmemorativa que recogerá para la historia este 20 aniversario”.

La exposición recoge obras de 46 artistas de Cuadernos Viajeros / INFORMACIÓN

Por su parte, el portavoz del grupo artístico, Juan Llorens, expresó su satisfacción por participar en la efeméride y señaló que “es un honor rendir homenaje a los 20 años de protección del Clot de Galvany”.

Cuarenta y seis artistas y un mismo paisaje

La muestra reúne los trabajos de 46 artistas del colectivo Cuadernos Viajeros, quienes durante varios meses realizaron sesiones de dibujo al aire libre en distintos puntos del paraje. En sus cuadernos reflejan la diversidad paisajística, la flora, la fauna y el patrimonio ambiental del Clot de Galvany, interpretados desde estilos y técnicas muy diversas.