Elche celebra el 4 y 5 de diciembre el debate sobre el estado de la ciudad

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado este jueves que celebrará los días 4 y 5 de diciembre el debate de política general, donde los órganos sectoriales de participación, juntas municipales y los grupos que confirmación la corporación tendrán la oportunidad de debatir sobre la política municipal. En definitiva, un debate sobre la situación de la ciudad.

El debate comenzará el jueves 4 de diciembre, en sesión de tarde, con una breve intervención del alcalde, Pablo Ruz, acerca de la situación general del municipio, con un máximo de 10 minutos y posteriormente será el turno de los representantes de los órganos sectoriales de participación y de las juntas municipales, que dispondrán de cinco minutos cada uno, a lo que se unirá el turno de réplica del alcalde durante 10 minutos.

El debate tendrá lugar el 4 y 5 de diciembre / Áxel Álvarez

La segunda sesión se celebrará el viernes 5 de diciembre, en horario de mañana y será el turno de los grupos que forman la corporación municipal. De esta forma, el portavoz de cada grupo tendrá el uso de la palabra por un tiempo máximo de 15 minutos y la intervención se realizará, primero, por los grupos de la oposición, de mayor a menor representación. Y a continuación, lo harán Vox y el PP. La fórmula deja a PSOE y Compromís sin la posibilidad de replicar a los argumentos que esgrima el equipo de gobierno.

Diez minutos

En este sentido, el alcalde será el encargado de contestar a las cuestiones planteadas por los portavoces de forma conjunta durante 30 minutos. Después habrá un segundo turno de intervenciones, esta vez de 10 minutos, para cada uno de ellos y será el alcalde quien cierre el debate con una intervención de la misma duración.

Asistentes al debate en 2024 / Áxel Álvarez

Tal y como establece el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) el alcalde es el encargado de convocar en el segundo semestre de cada año, salvo el año electoral, una sesión extraordinaria del pleno destinada a un debate general sobre la política municipal.