Aprueban el pago de 439.000 euros por horas y servicios extraordinarios pendientes por el ciberataque

El abono de horas extra y servicios extraordinarios prestados el pasado verano, pero especialmente durante las Fiestas de Agosto, por los funcionarios del Ayuntamiento de Elche, fue uno de los principales acuerdos que se adoptó este jueves en la junta de gobierno, que supone un desembolso de 439.000 euros, según explicó el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, quien ejerció como portavoz municipal. El edil explicó que el retraso se debe, fundamentalmente al ciberataque sufrido a finales de agosto y del cual el Ayuntamiento de Elche aún no se ha recuperado, algo que también corroboró el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler.

En relación con estos abonos, el responsable de personal dijo que, por una parte, está el pago de los servicios extraordinarios de la bolsa de horas, del 21 al 31 de agosto, por un importe de 101.000 euros. Dinero que corresponde con el acuerdo anual firmado con los sindicatos de la Policía Local el pasado mandato. Después añadió que también se había aprobado los servicios específicos esenciales para la Nít de l'Albà y la Roà por el importe de 125.000 euros, un dinero que no solo ha ido a agentes, sino a trabajadores de otros servicios. "A este gobierno nos hubiese gustado volver a pagar al mes de hacer estos servicios, pero por el ciberataque no se pudo pagar", reiteró. También una tercera partida por servicios específicos esenciales de la policía, correspondiente a las festividades del sábado entre julio y septiembre, que también por el ciberataque no se pudo abonar, que asciende a 213.304 euros.

Policías garantizan la seguridad en una de las mascletás de agosto / Áxel Álvarez

Otros acuerdos

Otros acuerdos de la junta, explicó el concejal, fue la adjudicación del contrato de servicio de desbroce y limpieza de caminos y parcelas municipales a la empresa Construcciones, Mantenimientos y Servicios Energéticos y Medioambientales S.L. por un período de 1 año, prorrogable por 3 más, por un importe de 70.000 euros el primer año. Se ha adjudicado por una bajada global del 15 %, con un plazo máximo de ejecución de los encargos de 24 horas, que se realizaran bajo demanda en función de las necesidades en el municipio. También se aprobó la modificación 35 del presupuesto de 2025, por generación de créditos y un importe de 200.000 euros, motivada por la firma del convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche por la que se lleva a cabo la subvención prevista para la rehabilitación de Clarisas para este ejercicio 2025. Además, recordó el concejal que para 2026 también existe partida presupuestaria para este proyecto. Asimismo, se ha aceptado la donación de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de la escultura ‘Busto con la efigie del Cardenal Ángel Herrera Oria’ e instalarlo en la Replaceta de les Barques.

Igualmente, se acordó la incoación del expediente de resolución del contrato de suministro para la adquisición de zahorra artificial y áridos para reparaciones de viales públicos. Navarro señaló que la empresa Aglomerados del Sureste SL había incumplido una serie de condiciones estipuladas del acuerdo, adjudicado en septiembre de 2024, y ahora, con el inicio de este expediente, la mercantil dispone de un plazo de 10 días para presentar alegaciones.