El Museo Benlliure de Crevillent retoma su lucha preventiva contra carcoma y termitas

El Museo Mariano Benlliure de Crevillent ha recibido una subvención de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo dentro del Plan Restaura, destinado a la conservación y modernización de infraestructuras museísticas de la Comunidad Valenciana. Esta ayuda, que alcanza un presupuesto total de 3.130 euros, permitirá continuar con los tratamientos preventivos contra carcoma y termitas y completar la digitalización de los controles ambientales del centro, según informan fuentes del Gobierno municipal.

Conservación y control biológico preventivo

El proyecto, presentado por el propio museo, se estructura en dos grandes líneas de actuación: la conservación preventiva de las colecciones y la mejora tecnológica de los sistemas de control ambiental. Según explicó el edil de Museos, Antonio Candel Rives, la iniciativa permitirá reforzar las medidas ya aplicadas “para la conservación y modernización de las instalaciones del museo”.

Las labores de conservación forman parte de una estrategia preventiva orientada a evitar el deterioro de las obras mediante la detección y el control de riesgos biológicos y ambientales. Desde 2015, el museo realiza tratamientos periódicos de desinsectación contra la carcoma en soportes, vitrinas y estructuras internas de modelos en escayola.

Bustos y pintura donde se puede ver al reconocido escultor Mariano Benlliure en su museo monográfico de Crevillent / INFORMACIÓN

En paralelo, siempre según fuentes oficiales, se mantiene un programa integral de control de termitas iniciado en 2019, actualmente en su quinto año de seguimiento. Estas actuaciones garantizan la protección de las piezas en madera, marcos y esculturas, asegurando su conservación a largo plazo y preservando un valioso patrimonio artístico.

Digitalización del control ambiental

La subvención también financia la adquisición de un Gateway Efento Bluetooth, un equipo que permitirá digitalizar los registros de temperatura y humedad captados por los nuevos dataloggers del museo. Esta incorporación supone un paso más hacia la modernización tecnológica de las instalaciones y una mayor precisión en el seguimiento de las condiciones de conservación.

De esta manera, el museo podrá disponer de información en tiempo real sobre los parámetros ambientales de sus salas, lo que facilitará la toma de decisiones y optimizará las medidas de preservación de las obras.

Compromiso con la calidad y la sostenibilidad

La directora del Museo, Ana Satorre Pérez, y el concejal Antonio Candel Rives coincidieron en que con esta ayuda se reafirma el compromiso del museo con la conservación preventiva, la sostenibilidad museística y la gestión de calidad.

El Museo Benlliure, que recientemente obtuvo la “Q” de Calidad Turística y forma parte del sello Qualitur, "continúa consolidándose como un referente cultural de excelencia. Su labor se centra en la investigación, la preservación y la difusión del legado artístico de Mariano Benlliure, escultor universal y símbolo del patrimonio cultural valenciano", concluyen las mismas fuentes.