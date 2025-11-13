El Museo Benlliure de Crevillent retoma su lucha preventiva contra carcoma y termitas
Una subvención de 3.000 euros del Plan Restaura de la Generalitat permitirá controlar plagas y digitalizar los sistemas ambientales del edificio de exposiciones crevillentino
El Museo Mariano Benlliure de Crevillent ha recibido una subvención de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo dentro del Plan Restaura, destinado a la conservación y modernización de infraestructuras museísticas de la Comunidad Valenciana. Esta ayuda, que alcanza un presupuesto total de 3.130 euros, permitirá continuar con los tratamientos preventivos contra carcoma y termitas y completar la digitalización de los controles ambientales del centro, según informan fuentes del Gobierno municipal.
Conservación y control biológico preventivo
El proyecto, presentado por el propio museo, se estructura en dos grandes líneas de actuación: la conservación preventiva de las colecciones y la mejora tecnológica de los sistemas de control ambiental. Según explicó el edil de Museos, Antonio Candel Rives, la iniciativa permitirá reforzar las medidas ya aplicadas “para la conservación y modernización de las instalaciones del museo”.
Las labores de conservación forman parte de una estrategia preventiva orientada a evitar el deterioro de las obras mediante la detección y el control de riesgos biológicos y ambientales. Desde 2015, el museo realiza tratamientos periódicos de desinsectación contra la carcoma en soportes, vitrinas y estructuras internas de modelos en escayola.
En paralelo, siempre según fuentes oficiales, se mantiene un programa integral de control de termitas iniciado en 2019, actualmente en su quinto año de seguimiento. Estas actuaciones garantizan la protección de las piezas en madera, marcos y esculturas, asegurando su conservación a largo plazo y preservando un valioso patrimonio artístico.
Digitalización del control ambiental
La subvención también financia la adquisición de un Gateway Efento Bluetooth, un equipo que permitirá digitalizar los registros de temperatura y humedad captados por los nuevos dataloggers del museo. Esta incorporación supone un paso más hacia la modernización tecnológica de las instalaciones y una mayor precisión en el seguimiento de las condiciones de conservación.
De esta manera, el museo podrá disponer de información en tiempo real sobre los parámetros ambientales de sus salas, lo que facilitará la toma de decisiones y optimizará las medidas de preservación de las obras.
Compromiso con la calidad y la sostenibilidad
La directora del Museo, Ana Satorre Pérez, y el concejal Antonio Candel Rives coincidieron en que con esta ayuda se reafirma el compromiso del museo con la conservación preventiva, la sostenibilidad museística y la gestión de calidad.
El Museo Benlliure, que recientemente obtuvo la “Q” de Calidad Turística y forma parte del sello Qualitur, "continúa consolidándose como un referente cultural de excelencia. Su labor se centra en la investigación, la preservación y la difusión del legado artístico de Mariano Benlliure, escultor universal y símbolo del patrimonio cultural valenciano", concluyen las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Programación: Todo esto te espera en el Festival y el Mercado Medieval de Elche
- ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
- El cupón de la ONCE toca en Elche
- Fallece el policía nacional y maratoniano ilicitano Norberto Perea
- Recuperación de un patrimonio centenario de los regantes en pleno campo de Elche
- Las nuevas promociones de Arenales rompen precios: 4.611 euros el metro cuadrado
- Dos mil piezas forman la pasarela que unirá un barrio dividido por las vías del tren en Elche
- La Generalitat licita por 4,6 millones la gestión de la residencia de Altabix en Elche tras tres años de quejas