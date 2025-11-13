Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo

Días libres en el trabajo y escapadas en el colegio para ver a los campeones del mundo. Este jueves llegaba el plato fuerte de la selección argentina en su concentración en la provincia y el Martínez Valero no ha defraudado. Más de 20.000 aficionados, con una gran presencia de argentinos, han teñido el feudo franjiverde de albiceleste para la ocasión.

Desde primera hora de la mañana, las inmediaciones del estadio ya estaban repletas de centenares de seguidores que se agolpaban con la ilusión de ver a sus ídolos. Gente haciendo noche en caravanas, viajes de más de tres horas y esfuerzos personales desmedidos. Todo con la misma premisa: ver a Messi vestido de corto en el que podría ser su último día en acción en España.

El retraso del autobús, que llegó 15 minutos más tarde de lo previsto, no deslució un recibimiento masivo. Los campeones del mundo se vieron arropados por gran parte de una hinchada que se preparaba para una jornada que difícilmente olvidará. Pese al gran aforo del Martinez Valero, muchos aficionados se quedaron sin entrada y tuvieron que conformarse con solo ver a Messi bajar del autobús. La hinchada argentina le recibió con un ruego generalizado de cara a la próxima Copa del Mundo: ”Quiero ganar otra estrella, quiero ser campeón mundial…”